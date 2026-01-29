

Deux ans de prison ferme pour violences conjugales

Tahiti, le 24 février 2026 - Un habitant de Papeete a été condamné à deux ans de prison ferme pour violences répétées sur sa compagne, en présence de leurs enfants de 5 et 7 ans, sur une période de trois ans.

Il était accusé de coups portés à l’aide d’un balai, de ses poings, de ses pieds, et de jets d’objets, ainsi que d’insultes quasi quotidiennes. La victime, en couple depuis vingt ans, a déclaré que son conjoint restait avec elle pour son argent.

Le prévenu, consommateur d’alcool, cannabis et ice, a reconnu certains faits mais a tenté de les minimiser. Il a, par exemple, évoqué des disputes mutuelles et des "corrections" de la victime lorsqu'il jugeait qu’elle s’occupait mal de leurs enfants. Outre la peine de prison, le tribunal a également ordonné le versement de 100 000 francs de dommages et intérêts à chacun des enfants et souligné le climat de peur et la gravité des violences.

Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 24 Février 2026 à 16:11




