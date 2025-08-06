

Détention provisoire pour l'homme qui a poignardé sa fille de neuf ans



Tahiti, le 31 août 2025 – L'homme qui a poignardé sa fille de neuf ans mercredi à Maupiti a été mis en examen samedi pour tentative de meurtre. Il a ensuite été placé en détention provisoire.



Le trentenaire interpellé mercredi après avoir poignardé sa fille de neuf ans à Maupiti a été déféré au palais de justice samedi. Au terme de 24 heures de garde à vue dans les locaux de la Section de recherches (SR) de la gendarmerie, il a été présenté devant le juge d'instruction Thierry Fragnoli qui l'a mis en examen pour tentative d'homicide involontaire. Il a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire.



Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 31 Août 2025 à 08:59




