Tahiti Infos

Détention provisoire pour l'homme qui a poignardé sa fille de neuf ans


Détention provisoire pour l'homme qui a poignardé sa fille de neuf ans
 
Tahiti, le 31 août 2025 – L'homme qui a poignardé sa fille de neuf ans mercredi à Maupiti a été mis en examen samedi pour tentative de meurtre. Il a ensuite été placé en détention provisoire.

Le trentenaire interpellé mercredi après avoir poignardé sa fille de neuf ans à Maupiti a été déféré au palais de justice samedi. Au terme de 24 heures de garde à vue dans les locaux de la Section de recherches (SR) de la gendarmerie, il a été présenté devant le juge d'instruction Thierry Fragnoli qui l'a mis en examen pour tentative d'homicide involontaire. Il a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire.
 

Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 31 Août 2025 à 08:59 | Lu 912 fois
           


-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site