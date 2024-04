Détention provisoire pour l'homme interpellé avec 7,4 kilos d'ice, sa compagne sous contrôle judiciaire

Tahiti, le 14 avril 2024 – L'homme et la femme interpellés à l'aéroport de Tahiti-Faa'a le 8 avril en possession de 7,4 kilos d'ice ont été déférés au palais de justice vendredi. Le premier a été placé en détention provisoire, la seconde sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés fin mai.



Au terme de 96 heures de garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie, l'homme de 34 ans et la femme de 21 ans interpellés le 8 avril à l'aéroport de Tahiti-Faa'a en possession de 7,4 kilos de méthamphétamines qui étaient dissimulés dans des gourdes métalliques ont été déférés au palais de justice vendredi.



Après avoir été présentés devant le procureur de la République, les deux individus ont ensuite été présentés devant le juge des libertés et de la détention. Si le trentenaire – connu de la justice pour des violences – a été placé sous contrôle judiciaire, la jeune femme, primodélinquante, a quant à elle été placée sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés fin mai lors d'une comparution immédiate à délai différé.