Désinscription contre décolonisation à l’ONU

Côté autonomistes, trois interventions ont suivi celle du président du Pays. Le vice-président Teva Rohfritsch, la sénatrice Lana Tetuanui, mais aussi l’armateur Georges Moarii ont pris la parole tour à tour. « Les indépendantistes polynésiens vous font croire que les ressources sont pillées », a déclaré l’armateur pour qui, au contraire, la France « garantit la sécurité de la ZEE » et « accompagne les Polynésiens dans l’exploitation de leurs ressources ».



La parole a ensuite été donnée à une très grande délégation côté indépendantiste. Le président de la commission limitant les interventions à 4 minutes par intervenant en raison « du nombre inédit de pétitionnaires cette année ». Le nouveau président de l’Eglise protestante maohi, François Pihaatae a ouvert le bal en évoquant le « crime contre l’humanité » constitué par les essais nucléaire. L’expression avait été le fait marquant de l’intervention d’Oscar Temaru l’an dernier au sein de cette même commission. Puis, le représentant de la conférence des églises du Pacifique, James Bhagwan, a pris la parole, avant la représentante de l’Union chrétienne des jeunes gens de Polynésie, Tiaremaohi Tairua.



En l’absence d’Oscar Temaru, plusieurs membres ou proches du Tavini se sont ensuite relayés, se présentant la plupart du temps comme les représentants de leurs sociétés privées ou de leurs associations, plutôt que sous la seule bannière de leur parti. L’avocat Philippe Neuffer a pris la parole au nom de Moruroa e tatou, évoquant notamment le retrait de la notion de « risque négligeable » de la Loi Morin en 2017 et son remplacement en 2018 par une notion similaire « d’exposition négligeable » pour éviter à l’Etat d’indemniser les personnes atteintes par des maladies radio-induites en Polynésie.



La jeune Hinamoeura Cross de la « société des Saveurs du Vaima » est ensuite intervenue pour évoquer sa « leucémie diagnostiquée à 25 ans » et « figurant sur la liste des maladies radio-induites ». L’avocat parisien d’Oscar Temaru, Me David Koubbi, s’est également exprimé. Tout comme les élus Anthony Géros, Valentina Cross, Eliane Tevahitua, Cécile Mercier, ou encore Teumere Atger. Comme l’année dernière, Michel Villar est intervenu côté indépendantistes. Et après lui, Loïse Panie, Steve Chailloux, Stanley Cross, Vanina Crolas, Heimata Estall, Amaron Naia, Françoise Tama, Maryse Ollivier, Médéric Tehaamatai ou encore Allen Salmon ont témoigné contre le « colonialisme par consentement qui reste du colonialisme ».