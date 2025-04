Des voyages (presque) gratuits pour les enfants américains vers la Polynésie

Tahiti, le 23 avril 2025 - Selon le site spécialisé Travel Pulse, la compagnie aérienne locale, Air Tahiti Nui, propose pour les familles américaines en partance de Seattle ou Los Angeles vers l'aéroport de Tahiti-Faa'a, des billets quasi gratuits pour les enfants de 11 ans et moins. En effet, pour l'achat de deux billets aller-retour, les parents américains auront juste à payer les taxes aéroportuaires pour un ou deux de leurs enfants. Une offre valable toute l'année 2025.



L'annonce est parue sur le site internet Travel Pulse et concerne la compagnie Air Tahiti Nui : “Avec la nouvelle réduction famille, les parents qui réservent deux billets aller-retour depuis Seattle ou Los Angeles vers l'aéroport de Tahiti-Faa'a ne devront payer que les taxes pour le billet de leurs enfants. L'offre est valide jusqu'à deux enfants, âgés de 11 ans ou moins.” Toujours selon le site Travel Pulse, les parents américains pourront profiter de ces tarifs jusqu'à la fin de l'année 2025. Une opportunité à ne pas manquer selon le site américain qui rappelle également dans son article les tarifs “relativement onéreux” pratiqués par la compagnie à la tiare : “Les billets aller-retour pour adultes sur Air Tahiti Nui restent relativement chers. Les tarifs commencent à 1 280 dollars US par passager du 7 janvier au 31 mai et du 1er novembre au 13 décembre. Pour la haute saison d'été (134 000 francs, NDLR), les prix montent légèrement à 1 480 dollars US (155 000 francs) par passager entre le 1er juin et le 31 octobre, et pour les vacances d'hiver du 14 décembre au 6 janvier.” Une stratégie commerciale dont les Polynésiens aimeraient certainement bénéficier également...