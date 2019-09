Des travaux routiers à Huahine endommagent Honotua

Mais, c'est une information de Tahiti Pacifique publiée en avant-première sur Tahiti Infos, la raison de la panne est des plus surprenantes : "lundi 9 septembre après-midi, un prestataire réalisant des travaux sur la route de ceinture de Huahine a creusé au pire endroit et a sévèrement endommagé Honotua !" écrit le magazine.



Dans le prochain numéro de Tahiti Pacifique, qui sera publié le vendredi 20 septembre prochain avec tous les détails, le magazine explique que Honotua longe la route quelques centaines de mètres entre son site d'atterrage et la centrale télécoms de l'île, ce qui explique comment des travaux routiers ont pu couper un câble sous-marin, et surtout comment la panne a pu être réglée aussi vite sans l'intervention d'un navire.



Selon le magazine bimensuel, le câble n'a pas été sectionné mais seulement endommagé. Il est resté opérationnel au tiers de sa capacité, c'est pourquoi l'internet était lent toute la semaine mais n'était pas totalement coupé. "L'OPT a immédiatement envoyé ses équipes d'intervention sur place qui ont rapidement localisé l'incident, recreusé la route, ressoudé la fibre optique et rétabli le service dès jeudi 12 septembre dans l'après-midi."