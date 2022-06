Tahiti, le 4 juin 2022 - La députée sortante se réjouit des résultants de son jeune parti, qu'elle trouve "encourageants" en vue des élections territoriales, l'année prochaine. Son parti communiquera plus tard d'éventuelles consignes de vote pour le deuxième tour.



Que pensez-vous des résultats que vous avez eus sur les trois circonscriptions ?



"Malgré une faible participation, ce sont des résultats très encourageants pour un nouveau mouvement politique. Nous dépassons notre objectif, puisqu'on s'était fixé 10 000 voix et que ce soir nous sommes à 11 500 voix. J'en profite pour remercier tous les électeurs, ceux qui sont venus voter et ceux qui nous ont fait confiance."



Il y aura un duel entre le Tavini et le Tapura sur les trois circonscriptions, est-ce que cela vous étonne ?



"C'est vrai que le Tavini fait une percée, mais ce qui nous étonne le plus, c'est le taux d'abstention qui est très élevé. Nous prenons acte de ces résultats et de la tendance favorable au Tapura et au Tavini. Nous allons déjà nous engager sur la préparation des élections de 2023 avec notre score encourageant."



Pourquoi le taux d'abstention est aussi élevé à votre avis ?



"Cela s'inscrit dans la lignée de ce qu'on avait constaté aux présidentielles, avec l'expression d'un ras-le bol politique. Le long week-end n'a pas dû aider. Je pense qu'il y a une défiance du peuple envers notre élite polynésienne politique. Pour les élections territoriales, il faut essayer de lui redonner confiance."



Pour qui allez-vous appeler à voter pour le second tour ?



"On va réunir les équipes pour voir si on donne une consigne de vote ou pas. Ce n'est pas décidé pour le moment. Nous avons entendu les interventions des qualifiés, mais les voix n'appartiennent à personne. Les électeurs sont libres de se prononcer comme ils le souhaitent pour le second tour. Pour notre part, on fera une déclaration après notre réunion. Nous ne donnerons aucune consigne de vote pour le moment."