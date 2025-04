Des représentants juniors découvrent le Cesec

Tahiti, le 1er avril 2025 - Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française a accueilli, ce mardi, 57 représentants juniors de l'assemblée de Polynésie française. Un public junior qui peut ainsi se familiariser avec la quatrième institution du Pays, dans l'optique d'enrichir leur compréhension du dialogue institutionnel et des politiques publiques.



Ce mardi, 57 représentants juniors à l'assemblée de Polynésie française ont été accueillis au Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) de Polynésie française afin de se familiariser avec les institutions du Pays. Une mise en situation réelle avec notamment la tenue d'une séance plénière, le tout supervisé par la présidente du Cesec en personne, Voltina Roomataaroa-Dauphin. L'occasion pour ces jeunes citoyens de découvrir le fonctionnement et le rôle de la quatrième institution du Pays, mais aussi d'enrichir sa compréhension du dialogue institutionnel et de la place du Cesec dans l'élaboration des politiques publiques. “Au Cesec, nous donnons la parole à la société civile”, a tenu à souligner la présidente de l’institution, lors de son discours aux représentants juniors. “Nous écoutons, nous analysons et nous formulons des avis qui orientent les choix de nos décideurs. C'est un travail noble car il s'agit de travailler pour le bien commun, le bien pour l'ensemble de nos communautés de citoyens. [...] Cette expérience n'est pas seulement une activité scolaire, c'est aussi une véritable leçon de citoyenneté.”



Une leçon qui débuté par la constitution d'un bureau du Cesec junior, avec l'élection d'un président, deux vice-présidents et deux questeurs. Désigné à main levée par la majorité du jeune quorum, Uravini Hugues a été élu président junior du Cesec. Élève au lycée professionnel de Faa'a, le jeune homme s'est très vite pris au jeu du discours : “C'est avec beaucoup d'honneur et d'émotion que je prends la parole aujourd'hui en tant que président junior du Cesec”, a-t-il déclaré lors de son discours d'intronisation. “Cette élection est une expérience unique pour nous tous, et je tiens à remercier mes camarades pour leur confiance. Ensemble, nous allons vivre une belle aventure au service des idées et du débat. Je souhaite que nous menions nos échanges avec respect, écoute et bienveillance. Chaque idée compte, chaque voix a son importance. Nous sommes les représentants de notre génération et, aujourd'hui, nous avons la chance de faire entendre nos idées.” Des mots qui ont eu le mérite de mettre l'ensemble des nouveaux membres de l'hémicycle dans le bain.



Et pour cause, malgré leur jeune âge, les 57 représentants juniors ont dû traiter à l'ordre du jour de leur toute première séance plénière l'étude portant sur la création et l'organisation d'une journée annuelle de reconnaissance et de sensibilisation à la préservation de l'environnement et de la culture. Un sujet passionnant qui a suscité toute l'attention des jeunes élus. Après plusieurs échanges, la proposition a été adoptée par 47 voix. Une belle première pour ceux qui, dans un avenir pas si lointain, devront prendre en main les rênes du Pays.



D’après communiqué