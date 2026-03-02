

Des regrets pour Tahiti United

Tahiti, le 15 mars 2026 - Pour son retour dans l’OFC Pro League, Tahiti United espérait confirmer face aux Fidjiens de Bula FC, battus 1-0 lors de leur première confrontation. Mais malgré une entame convaincante et de nombreuses occasions, les Tahitiens ont fini par céder en seconde période (2-0) lors de cette quatrième étape disputée aux îles Salomon.



La quatrième étape de l’OFC Pro League marque la reprise de la compétition, cette fois aux îles Salomon. Pour son premier rendez-vous, Tahiti United retrouvait Bula FC dans un duel important au classement. Les deux équipes comptaient le même nombre de points, mais les Tahitiens occupaient la sixième place avec un match en moins, juste devant leurs adversaires fidjiens.



Dès le coup d’envoi, les joueurs de Tahiti United affichent leurs intentions. Le pressing est haut et agressif afin de récupérer rapidement le ballon dans le camp adverse. Une stratégie qui porte rapidement ses fruits. À la 5e minute, Shan déborde sur le côté gauche, s’infiltre dans la surface et centre en retrait pour Waranaivalu. À bout portant, l’attaquant voit cependant sa frappe repoussée par le gardien fidjien. Quelques instants plus tard, le duo se retrouve : cette fois, le Fidjien de Tahiti United lance Shan dans la profondeur. L’ailier élimine son défenseur mais bute encore sur le portier adverse.



Dominants dans le jeu et variés dans leurs attaques, les Tahitiens empêchent Bula FC de développer son football. Les Fidjiens ne se procurent qu’une timide opportunité lorsque Krishna tente de poursuivre un ballon trop profond, sans succès.



Des occasions… mais toujours pas de but



Le premier quart d’heure est clairement à l’avantage de Tahiti United. Mais ce manque d’efficacité pourrait coûter cher.



La domination tahitienne semble enfin se concrétiser lorsque, sur un corner obtenu après une frappe de Degrumelle repoussée par le gardien, le capitaine Tehau place une tête qui franchit la ligne. L’espoir est de courte durée : après intervention de la VAR, le but est annulé pour une main dans la surface. Une nouvelle occasion envolée qui pourrait peser lourd.



Peu à peu, Bula FC retrouve des couleurs et commence à poser le pied sur le ballon. Les Fidjiens se montrent même dangereux sur coup de pied arrêté. À la suite d’un coup franc aux 25 mètres, Krishna reprend un ballon freiné par le mur, mais sa tentative vient heurter la transversale.



Après vingt minutes maîtrisées, Tahiti United subit davantage. Les Fidjiens monopolisent le ballon, même si les occasions franches restent rares. Contre le cours du jeu, Tahiti a pourtant l’opportunité d’ouvrir le score. Sur un centre d’Atale, Degrumelle remet vers Tehau dont la frappe est encore détournée par le gardien. La rencontre peut clairement basculer d’un côté comme de l’autre. Malgré cinq minutes de temps additionnel et une nouvelle tentative de Tehau sur la transversale, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge, malgré de nombreuses occasions.



Bula FC frappe au moment décisif



Au retour des vestiaires, Tahiti United repart avec les mêmes intentions et s’installe rapidement dans le camp fidjien. Une mauvaise relance de la défense de Bula offre une belle opportunité : Bremon sert Tehau dans la surface, mais le capitaine, trop pressé, voit sa frappe passer à côté. Bula FC se montre aussi dangereux, notamment sur plusieurs corners, sans parvenir à concrétiser. Les minutes défilent et chacun sent que l’ouverture du score pourrait être décisive.



La chaleur commence à peser et les premiers changements apportent un peu de fraîcheur. Le nouvel entrant Lacan se crée rapidement une occasion en pénétrant dans la surface, mais le gardien fidjien se jette dans ses pieds. Tahiti continue de pousser… mais va finalement se faire surprendre. À la 70e minute, sur un six mètres tahitien, les Fidjiens récupèrent le ballon de la tête. Mal dégagé, celui-ci est dévié vers le but tahitien. À l’affût dans la surface, Hugues, tout juste entré en jeu, en profite pour ouvrir le score (1-0).



Six minutes plus tard, le même Hugues enfonce le clou. À l’entrée de la surface, il efface son défenseur et déclenche une frappe puissante qui se loge dans la lucarne opposée. En quelques minutes, Bula FC mène désormais 2-0. Assommés mais pas résignés, les Tahitiens tentent de réagir. Papaura manque de réduire l’écart sur un centre de Lacan, mais sa tentative est contrée par un défenseur fidjien.



Le score ne bougera plus. Une défaite frustrante pour Tahiti United, qui pourra regretter ses nombreuses occasions manquées en début de match. Les Tahitiens devront vite relever la tête avant leur prochain rendez-vous mardi soir face à Hekari United, programmé à 22 heures.





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 15 Mars 2026 à 14:11 | Lu 193 fois



