

Des records pour la fête du triathlon

Tahiti, le 1er mai 2026 - En ce jour de fête, vendredi, le triathlon polynésien n’était pas en reste puisque son traditionnel Triathlon des entreprises a encore une fois été un grand succès. Une ambiance incroyable, du partage, des émotions et des records sont venus donner une dimension unique à cette 35e édition, qui confirme la place importante de cet événement dans le paysage sportif du Fenua. C’est l’équipe de la ville de Papeete qui a franchi en tête la ligne d’arrivée en 57 minutes et 43 secondes, suivie d’Air Tahiti et d’EDT.



Ce vendredi matin, le stade Boris-Leontieff accueillait la 35e édition du Triathlon des entreprises. Tous les ans, ce jour de fête permet de réunir des collègues de travail autour d’une compétition sportive, et pas n’importe laquelle : une course à pied de 5 km, 16 km de vélo et 500 mètres de natation. Trois sports intenses qui demandent beaucoup d’efforts sous la chaleur du mois de mai, mais qu’importe, l’important est de participer et de bien représenter son entreprise, son association ou encore son établissement scolaire. La catégorie uniforme était aussi bien représentée, avec la police nationale, les gendarmes ou encore les militaires, et a encore performé cette année puisque l’une des équipes de la police nationale finit 5e au scratch.



Outre la performance, l’objectif était aussi de se surpasser et de participer à cette grande fête du sport. “C’est une super matinée, on est vraiment contents. Tout s’est bien déroulé, surtout au niveau de la sécurité, donc on ne peut être qu’heureux. On atteint un nouveau record de participation avec 443 équipes, mais le plus important, c’est de voir les sourires, les accolades à l’arrivée après des efforts intenses. On est aussi contents de voir le mélange dans les participants. Il y a des champions mais aussi des amateurs, et c’est ce qui fait la beauté de cette course”, confiait le cadre technique de la Fédération tahitienne de triathlon, Romain Antoine.



Effectivement, des participants venant de tous horizons étaient présents sur les trois épreuves qui composent cet événement. Des sportifs confirmés comme Taruia Krainer, champion de vélo, Louise Grosgogeat, une référence dans la course à pied, ou encore la triathlète des forces armées Adeline Trejou et son équipe 100 % féminine ont emmené dans leur sillage des sportifs moins aguerris mais tout aussi motivés. D’autres illustres athlètes étaient aussi présents dans les différentes équipes et, même si ce n’était pas leur domaine, comme Kyle Helme, la référence du motocross en Polynésie qui représentait Décathlon, ou encore Keahi Agnieray du Team OPT de va’a, tout le monde a donné son maximum lors de cette matinée.



La ville de Papeete en leader



Pour un tel événement, toutes les forces vives du triathlon polynésien étaient présentes. Mais pas que. À un an des Jeux du Pacifique, le Comité organisateur des Jeux du Pacifique Tahiti 2027 (COJ) était le parrain de cette édition et s’est investi, comme à son habitude, sur et en dehors du terrain. Sept trios étaient engagés par le comité des Jeux et se sont bien battus tout au long de l’épreuve.



Mais certaines équipes avaient réussi à rassembler des sportifs de haut niveau en leur sein et il était difficile d’aller les chercher. C’est le cas de la ville de Papeete, qui avait trouvé l’équilibre dans ses représentants, chacun d’entre eux étant spécialiste de sa discipline. Pour la course à pied, le récent vainqueur de la corrida de Faa’a, Tehoarii Tapatoa, livrait une bataille féroce avec le représentant de la police nationale, Pacôme Sergent. Ce dernier prenait une nette avance à l’entrée du parc à vélo, mais dans cette discipline, la ville de Papeete bénéficiait d’un apport de luxe avec la présence de Taruia Krainer. Le champion de vélo, en pleine préparation d’une grosse saison internationale et avec comme objectif principal les Jeux de 2027, avait à cœur de reprendre l’avantage et surtout de mettre son nageur, Taaroa Natua, dans les meilleures conditions. Un parcours parfait pour Taruia Krainer et un dernier tronçon bien maîtrisé par le maître-nageur de la ville de Papeete pour une arrivée groupée avec un record en poche.



“On a commencé à travailler depuis le début d’année. On savait qu’on était parmi les favoris, mais il fallait assurer aujourd’hui. On a vraiment tout donné chacun sur notre parcours et ça a payé. C’est vrai que c’est un événement sportif, mais on était là aussi pour performer et faire une belle course pour bien représenter la mairie. On est vraiment contents d’avoir gagné et aussi d’avoir battu le record”, expliquaient les trois ‘aito.



Arrivé largement en tête, le trio a ouvert la voie aux autres équipes qui défilaient les unes après les autres sous l’arche d’arrivée. Huitième au scratch et première équipe mixte, la Socredo, composée de la nageuse Heïdi Mazeyrie, du runner Tautuarii Bourligueux et du cycliste Gabriel Raufea, s’est également illustrée. “On est vraiment contents de notre résultat. On s’est bien trouvés car chacun avait sa discipline. On a tout donné sur nos parcours respectifs et, sincèrement, on est ravis de notre course.”



Au vu des moments de communion après les efforts intenses, gageons que, pour la prochaine édition, les records risquent encore de tomber.

















Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 3 Mai 2026 à 13:46 | Lu 457 fois



