

Des policiers se mobilisent au fenua en soutien au mouvement national

Tahiti, le 26 novembre 2026 - Une vingtaine de personnes se sont mobilisées, ce jeudi midi, devant les locaux de la Direction territoriale de la Police nationale (DTPN) à Papeete dans le cadre d’une journée nationale de mobilisation. Revalorisation de la prime de risques, reconnaissance, manque d’effectifs… Plusieurs revendications sont portées par le mouvement qui compte se faire entendre.



“Pouvoir vivre dignement de notre travail doit aussi être une réalité.” En parallèle des mouvements en Métropole, le syndicat Alliance police nationale 987 (APN) a lancé un appel à une mobilisation solidaire, ce jeudi midi, afin d’obtenir “une reconnaissance à la hauteur de la réalité”.



Au total, près d’une vingtaine de personnes ont répondu présent devant les locaux du commissariat. Un soutien “important” assure Raanui Roomataaroa, secrétaire territorial adjoint de l’APN. “Les copains ont compris que le mouvement était juste et noble.”



“Nous demandons simplement des rémunérations plus justes” Trois principales revendications nationales concernant l’ensemble des personnels de la Police nationale sont portées : Une revalorisation de l'Indemnité de sujétion spéciale police (ISSP) de 28,5 % à 35 % pour les policiers du Corps d'encadrement et d'application (CEA), une revalorisation et une harmonisation de l’Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour les personnels administratifs, techniques et spécialisés et une véritable reconnaissance statutaire et indemnitaire pour les personnels scientifiques.



Diminution du pouvoir d’achat, contrainte du métier (horaires décalés, nuits), manque d’effectifs… Tous ces facteurs entrent également en ligne de compte : “Les policiers ne peuvent pas être sollicités toujours davantage sans disposer des moyens humains et matériels nécessaires pour assurer correctement leurs missions. Le coût de la vie pèse directement sur le budget des ménages et sur les familles de nos collègues. Nous ne demandons pas de privilèges. Nous demandons simplement des rémunérations plus justes, de meilleures conditions de travail et une reconnaissance réelle de notre engagement au service de la population".



À l’heure actuelle, aucune autre mobilisation n'est prévue tandis que les élections professionnelles syndicales débuteront la semaine prochaine.



Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 26 Novembre 2026 à 15:45 | Lu 471 fois



