Des perliculteurs alertent

Les professionnels dénoncent les travers qui sont apparus depuis la mise en place de la loi du Pays du 18 juillet 2017 règlementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacrier en Polynésie. Première conséquence de cette loi, selon Hainarii Haoatai : "les prix ont chuté drastiquement et ce n'est pas le covid qui les a fait chuter. Il a aggravé les choses". Elle explique en effet que depuis la loi de 2017, "il n'y a plus de contrôle Xray, tout est exporté il n'y a plus de contrôle qualité (…). Tout part et ils ont même créé une catégorie de rebuts".



Pour pallier ce "danger" que vit actuellement la filière, les perliculteurs proposent la mise en place d'un plan de sauvetage. Ils demandent l'interdiction stricte de la vente et de l'exportation des rebuts, ainsi que leur destruction immédiate ou encore le contrôle obligatoire de l'épaisseur des nacres. "Si on produit n'importe quoi et qu'on exporte n'importe quoi, les prix chutent. Il faut revenir à une qualité de produits (…). Il n'y a plus de contrôle qualité depuis 2017 et cela a forcément fait baisser les prix (…). Les perliculteurs doivent être responsables de leurs actions et de leurs produits (…). Les prix remonteraient si on maintient une qualité de nos produits", assure Mia Williams.