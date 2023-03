Des parents d'élèves gênés par les sans-abris de la cathédrale

Tahiti, le 27 mars 2023 – Le 9 mars dernier, les associations de parents d'élèves de l'enseignement libre du collège et lycée Le Mennais et du collège Anne-Marie Javouhey ont alerté, à travers un communiqué, la ville de Papeete sur "l'insécurité croissante" dans le secteur de la cathédrale, liée à "l'augmentation du nombre de sans-abri". Une rencontre est prévue dans la semaine avec l'adjoint à la mairie en charge de la sécurité, Patrick Bordet, pour parler de ce problème et tenter de trouver une solution.



Les associations de parents d'élèves de l'enseignement libre du collège et lycée Le Mennais et du collège Anne-Marie Javouhey se mobilisent pour tenter d'alerter la ville de Papeete sur “l'aggravation sécuritaire réelle à proximité immédiate de la cathédrale” qui fait “peser un risque majeur” sur les enfants. Dans un communiqué écrit le 9 mars dernier, les associations évoquent un “nombre de personnes sans domicile fixe (SDF)” qui ne cesse d'augmenter et dont les agissements posent problèmes.



En effet, dans la lettre envoyée au haut-commissaire, au président du Pays, au maire de Papeete et au Père Christophe, les parents d'élèves soulèvent des soucis récurrents auxquels leurs enfants sont confrontés : “Outre les dealers, les bagarres, la saleté répugnante et l'odeur nauséabonde, nos jeunes enfants se retrouvent dans des situations très graves. Il y a peu nous, parents, avons dû faire intervenir le service territorial de sécurité publique pour arrêter un SDF qui se masturbait devant un groupe de jeunes filles. Un autre jour, un jeune enfant effrayé par les cris d'un SDF a basculé sur la route et a failli se faire renverser par un scooter”. Des mésaventures qui ne toucheraient pas uniquement les élèves mais également les parents et les enseignants puisqu'une mère s'est également “fait agresser” et une enseignante “a été dépouillée de son sac à l'arraché”.



“Conscient de la situation”



Face à cette situation, les associations affirment que “la réponse ne peut venir que de la puissance publique”. Une déclaration que le Père Christophe a validée, en répondant à ce communiqué par la diffusion de l'arrêté municipal du 31 octobre 2013 “qu'il suffirait de faire appliquer” selon lui. Celui-ci régit “les attroupements et les comportements constitutifs à l'origine de troubles à l'ordre public dans la ville de Papeete”. Dans le texte, il est stipulé que de 5 heures à 22 heures, dans le périmètre du centre-ville dont la cathédrale fait partie, sont interdits “tout comportement ou activité de personnes, en mouvement ou en position assise ou couchée, seules ou en groupe, avec ou sans animaux, ainsi que tout dépôt d'effets personnels”. Aux mêmes heures, la consommation d'alcool et la circulation de piétons en état d'ivresse manifeste est également interdite.



Contacté à propos de ce sujet, l'adjoint à la mairie de Papeete en charge de la sécurité, Patrick Bordet reconnait être “conscient de la situation”. Il n'a cependant pas voulu s'épancher davantage sur le sujet en expliquant qu'il allait “rencontrer les parents d'élèves cette semaine pour parler du problème”. Concernant la réponse du Père Christophe, l'adjoint a repris la balle au bond en évoquant les raisons de l'augmentation de la présence de personnes sans domicile fixe dans la zone qui seraient dû selon lui “aux œuvres de charité” du presbytère comme les distributions de repas gratuits.