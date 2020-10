Des nouvelles de nos 20 ans

Des réflexions ou des souvenirs. Des poèmes ou des soupirs... Le thème des "20 ans" du concours de nouvelles mis en place cette année vous a visiblement inspirés. En effet pour célébrer, comme il se doit, les 20 ans du Salon du livre au fenua, l'association des éditeurs de Tahiti et des îles et Tahiti Infos ont lancé un nouveau concours d'écriture. Après réception de nombreuses nouvelles, en français et en reo tahiti, sur le thème des 20 ans, le jury du Salon a eu la lourde tâche de sélectionner ce week-end 15 nouvelles pour la phase finale de ce concours. C'est désormais aux lecteurs qu'il revient de voter en ligne sur la plateforme mise en place sur tahiti-infos.com pour choisir la meilleure œuvre originale du public.Chaque jour jusqu'au Salon, qui se déroulera du 12 au 15 novembre à la Maison de la culture, vous retrouverez une des nouvelles en lice dans votre édition de Tahiti Infos. Les votes en ligne seront ouverts pendant toutes ces trois prochaines semaines jusqu'au Salon du livre. Et toutes les nouvelles en lice seront consultables sur le site de Tahiti-infos.com. Les lauréats seront ensuite récompensés sur place lors de l'édition du Salon.