Des milliers de déplacés fuient une tempête aux Philippines, deux morts

Manille, Philippines | AFP | dimanche 26/05/2024 - Une violente tempête a frappé dimanche l'île la plus peuplée des Philippines, touchées par de fortes pluies et des inondations qui ont fait deux morts et contraint plus de 8.000 personnes à fuir leurs maisons, selon les autorités locales.



Après avoir touché terre vendredi soir sur l'île de Samar, Ewiniar, première tempête à frapper les Philippines cette année, s'est renforcée en balayant le nord-ouest jusqu'à l'île principale de Luçon, où se trouve la capitale Manille.



L'électricité a été coupée dans de nombreuses localités, a déclaré à l'AFP Mary Joy Adam, responsable de la gestion des catastrophes.



"La pluie a cessé maintenant, donc nous nous attendons à ce que les inondations commencent bientôt à s'atténuer", a ajouté Mary Joy Adam.



Deux personnes, dont un garçon de 14 ans, ont été tuées par la chute d'arbres dans la région de Quezon.



Les sauveteurs ont dû utiliser des bateaux pneumatiques pour atteindre des habitants bloqués.



Une vingtaine de tempêtes et de typhons frappent chaque année les Philippines.



La saison des pluies commence généralement en juin, mais les autorités ont prévenu qu'elle pourrait être retardée par le phénomène météorologique El Nino qui a provoqué la sécheresse dans de vastes régions du pays.