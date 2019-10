Des militants d'Extinction Rebellion bloquent un pont emblématique de Montréal

Montréal, Canada | AFP | mardi 08/10/2019 - Trois militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion ont été arrêtés mardi après avoir escaladé le pont Jacques Cartier de Montréal pour protester contre l'inaction politique face au changement climatique, a annoncé la police.



Mardi à l'aube, les militants, munis d'équipement d'alpinisme, ont grimpé sur la structure métallique de l'un des ponts les plus empruntés de la métropole québécoise, qui relie l'île de Montréal à la banlieue sud de la ville.

La circulation a été complètement interrompue dans les deux sens pendant plus d'une heure, provoquant d'importants bouchons en pleine heure de pointe.

"La reddition pacifique des manifestants qui se trouvaient sur la structure du pont a été obtenue. Ils seront pris en charge par les enquêteurs de la Sûreté du Québec", a écrit la police provinciale sur Twitter.

Dans un discours diffusé en direct sur Facebook, l'une des militantes a fustigé l'insuffisance du discours politique face au changement climatique, au lendemain d'un nouveau débat entre candidats aux élections fédérales du 21 octobre.

"On est ici parce qu'il y a une urgence, parce que 500.000 personnes ont marché à Montréal le 27 septembre, ils ne sont pas entendus", a-t-elle déploré.

"Il faut écouter la science, on n'est pas farfelus. Ceux qui vivent dans des mondes de licornes, ce sont ceux qui pensent qu'on peut continuer de vivre sur une planète aux ressources finies avec une croissance accélérée, c'est impossible", a-t-elle poursuivi.

Les militants ont brièvement brandi une petite bannière protestant contre deux projets énergétiques controversés, dont l'oléoduc Trans Mountain, nationalisé par le Premier ministre Justin Trudeau, au grand dam des écologistes.

Cette action s'inscrit dans une vague mondiale d'actes de désobéissance civile organisés depuis lundi par le mouvement Extinction Rebellion. Des blocages ont eu lieu dans plusieurs villes, dont Paris, Londres, Washington et Berlin.

Des centaines de milliers de personnes avaient défilé le 27 septembre dans les rues de Montréal pour protester contre l'inaction politique face au changement climatique. La jeune militante suédoise Greta Thunberg était présente, de même que M. Trudeau.