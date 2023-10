Des membres du Cese national et du Pacifique bientôt en Polynésie

Tahiti, le 16 octobre 2023 – Des membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese) national mais également de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna seront présents à Tahiti du 14 au 20 octobre.



Du 14 au 20 octobre prochain, des représentants du Conseil économique, social et environnemental (Cese) national, mais également des membres du Cese de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, seront présents au fenua. Cette visite a pour objectif de renforcer la collaboration avec le Cesec polynésien, afin de partager des expériences en matière de consultation citoyenne, d'exploration de projets d'innovations publiques, mais également en matière de transition énergétique et d'économie durable. Au programme de la semaine, de nombreuses visites un peu partout sur Tahiti, notamment à la Papenoo mais aussi à Tetiaroa. Des conférences “Business et écologie” sont également prévues à la CCISM.



Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 16 Octobre 2023 à 16:42 | Lu 211 fois