

Des marées exceptionnelles inondent le littoral de la Californie, San Francisco échappe au pire



San Francisco, États-Unis, le 25 novembre 2026 - Les grandes marées historiques qui touchent la Californie ont inondé mercredi quelques zones résidentielles côtières, en particulier dans la région de San Francisco, sans toutefois provoquer les dévastations auxquelles s’attendait la capitale mondiale de la tech à la veille de Thanksgiving.



“Nous avons passé le pic de la marée et San Francisco s'est bien tiré du pire de cette série de grandes marées”, s'est félicité sur X Daniel Lurie, maire de la ville, dont les égouts vétustes, sujets aux débordements, devront affronter d'autres épisodes similaires cet hiver. L'aéroport de San Francisco, au bord de la baie, “ne subit aucun impact opérationnel de ces grandes marées” et a fermé sa cellule de crise, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.



Sur Ocean Beach, l'immense plage à l'ouest de la ville, de nombreux promeneurs sont venus contempler des vagues de près de 9 mètres, sous l'effet de la houle et des marées. Sous un grand soleil, après la tempête de la nuit, certains s'aventuraient avec leurs enfants jusqu'au bord de l'eau, en dépit des vagues qui atteignaient le pied des dunes. “Gardez toujours un œil sur l’océan”, a conseillé le service météorologique national, car “les vagues peuvent remonter bien plus loin que prévu”.



À une quinzaine de kilomètres au sud, les habitants de la ville de Pacifica ont, eux, vu des vagues gigantesques briser le ponton et inonder les rues et les maisons proches de l’océan. Au nord du Golden Gate, plusieurs quartiers ont été mis en alerte aux submersions marines avant d'éventuelles évacuations, tandis que plusieurs zones basses et peu habitées de la baie étaient inondées, comme la veille. Dans le nord de la Californie, les autorités ont ordonné mercredi aux habitants du village de King Salmon d'évacuer.



Réchauffement et El Niño



La Californie, et en premier lieu la baie de San Francisco, avaient été placées en alerte avant l'arrivée de ces marées historiques. Leur amplitude est accentuée par la dilatation des eaux du Pacifique sous l'effet du réchauffement climatique et, cette année, par la survenue d'un phénomène El Niño très intense. De fortes précipitations risquaient d'aggraver également le phénomène, mais la conjonction a été moins grave que prévue. Ce qui a épargné le centre-ville de San Francisco, où les pluies dévalant les collines et l'étroitesse des vieux égouts provoquent régulièrement des débordements.



San Francisco a déjà enregistré mardi matin son pic de marée le plus élevé depuis plus de 40 ans (2,5 m), selon le Service météorologique national (NWS), et le chiffre, potentiellement record, de mercredi reste à confirmer.

Rédigé par AFP le Mercredi 25 Novembre 2026 à 15:14 | Lu 87 fois





