Des lycéens de Bora Bora explorent l’univers du parfum

Bora Bora, le 6 mars 2024 - Dans le cadre du projet “Trésors végétaux” mené par l’équipe enseignante du lycée Ihi Tea no Vavau de Bora Bora en collaboration avec le Criobe et l’association Ia Vai Ma noa Bora Bora, les élèves de seconde ont pu participer à un atelier portant sur la fabrication du parfum proposé par l’entreprise Coqui Coqui.



Connaître les différentes senteurs végétales offertes par la nature polynésienne, apprendre à les extraire et à les combiner afin de créer une huile parfumée personnalisée, tels sont les objectifs de l’atelier proposé aux élèves de seconde du lycée Ihi Tea no Vavau de Bora Bora dans le cadre du projet initié par Cécile Vibarel, professeure documentaliste de l’établissement. Une heure d’initiation au monde de la parfumerie menée par Francesca Bonato, créatrice, avec son compagnon Nicolas Malleville, de la marque Coqui Coqui, qui a accepté de partager avec ces jeunes sa passion pour les fragrances issues du terroir polynésien. À la demande de Brigitte Vagaggini, professeure de français, et de Ludovic Ramirez, professeur de physique-chimie, une cinquantaine d’élèves ont pu bénéficier d’une heure d’initiation aux secrets de la parfumerie et créer leur propre huile parfumée.



Ainsi, ces jeunes ont découvert les techniques d’extraction des huiles essentielles qui sont à la base de la fabrication du parfum comme la distillation et l’enfleurage. Une application très concrète de leur programme de chimie de l’année de seconde. Ils ont ensuite dû faire preuve de créativité afin de composer leur propre huile parfumée, en combinant des huiles essentielles toutes issues d’éléments végétaux polynésiens, tels le coco, le tiare, le frangipanier, la vanille ou l’ylang-ylang. “Le travail du parfumeur repose à la fois sur une solide connaissance de la chimie et une grande créativité”, souligne Francesca Bonato, qui les a guidés pas à pas lors de la composition de leur huile parfumée.



Mono’i et trésors parfumés du Fenua



L’atelier était également l’occasion de redécouvrir une tradition ancestrale polynésienne : la fabrication du mono’i et son utilisation dans la médecine traditionnelle. De la récolte de la noix de coco à la macération des fleurs de tiare, tout le processus de fabrication de ce fleuron de la production artisanale de la Polynésie a été rappelé aux jeunes, afin qu’ils en perpétuent la connaissance. L’identification des différents produits végétaux entrant dans la composition des huiles parfumées, comme le bois de santal ou le vétiver, a également été l’occasion de découvertes olfactives chez ces lycéens plus habitués aux parfums de synthèse qu’aux odeurs naturelles produites à partir d’éléments végétaux.



L’expérience se prolongera en classe, autour notamment de l’étude du best-seller de Patrick Süskind Le parfum, et de la production de textes inspirés de cette expérience olfactive. Ces jeunes y trouveront peut-être également des idées d’avenir, le secteur de la production d’extraits végétaux pour la parfumerie ou la médecine étant un secteur économique très prometteur pour le Fenua.