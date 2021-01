Des loups s'échappent d'un parc animalier: deux abattus, deux introuvables

Cases-de-Pène, France | AFP | mardi 26/01/2021 - Quatre loups arrivés d'Estonie dans un parc animalier des Pyrénées-Orientales se sont échappés lundi de leur enclos dans des circonstances encore floues: deux ont dû être abattus "pour des raisons de sécurité" et deux autres étaient toujours activement recherchés mardi soir, ont indiqué le parc Ecozonia et la préfecture.



"Quatre loups se sont échappés de leur enclos sécurisé dans des conditions qui restent à déterminer. Un rapport circonstancié a été demandé à cet effet à l'exploitant et toute nouvelle introduction d’animaux est suspendue", écrit mardi soir la préfecture des Pyrénées-Orientales dans un communiqué.



"Un important dispositif a été déployé pour tenter de capturer vivants, au moyen de fusils hypodermiques" les quatre loups. "Malgré nos efforts et pour des raisons de sécurité, nous avons été dans l’obligation d'abattre deux d'entre eux", écrit Ecozonia dans un communiqué sur sa page Facebook.



"Il y en a toujours deux qu'on essaie de localiser", a expliqué à l'AFP le responsable du parc, Cyril Vaccaro. Il n'était pas en mesure de préciser si ces deux loups étaient sortis du périmètre du parc animalier situé dans la commune de Cases-de-Pène.



Des agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) ont participé à une battue à l'extérieur du site du nouveau parc animalier de 26 hectares centré sur les animaux de prédation qui devait ouvrir en février, a constaté un photographe de l'AFP.



Selon la préfecture, l'un des deux loups abattus se trouvait l'extérieur du parc.



La direction d'Ecozonia n'a pas souhaité donner plus d'informations sur les circonstances de la fuite des quatre loups, parmi les six arrivés dimanche d'un parc zoologique en Estonie.