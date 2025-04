Des livres audio dans les bus pour voyager autrement

Tahiti, le 22 avril 2025 - À l'occasion de la 30e édition de la Journée mondiale du livre, les trajets en bus deviennent des espaces de découverte littéraire. Une opération lancée par l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles permet aux passagers d'écouter gratuitement des extraits de livres audio locaux, pendant leurs trajets.



À partir de ce mercredi et jusqu’à la fin de l’année, les passagers de Tere Tahiti peuvent écouter des livres audio. Grâce à un QR code distribué à bord, ils accèdent gratuitement à des extraits de livres audio locaux. Ce projet, intitulé “Voyage entre les lignes”, est porté par l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), en partenariat avec Tere Tahiti et la Direction des transports terrestres.



L'objectif est de rendre la lecture plus proche, simple et surtout accessible. Ce mercredi, 15 000 tickets seront distribués aux passagers des bus. En quelques secondes, les usagers pourront choisir d'écouter un roman, un conte, un poème ou des récits traditionnels. Plus de 150 extraits sont disponibles au plus grand nombre.



“Un temps pour la lecture” “Le bus, c'est un moment où l'on ne fait rien particulièrement, où l'on est assis. C'est donc un moment propice à l'évasion”, explique Christian Robert, président de l'AETI. Cette initiative s'inspire de contenus déjà existants comme les podcasts Murmure des livres, lancés en 2021.



Écouter un extrait, c'est aussi une manière de lire. “On espère évidemment que les gens vont comprendre que c'est agréable d'être dans le bus avec ses écouteurs et un extrait de livre à écouter”, souligne-t-il. Cette façon d'aborder la lecture permet de toucher un large public, adultes comme jeunes. Le choix est vaste et chacun peut trouver ce qui lui correspond le mieux.



La lecture est aussi un moment de partage et un outil de développement personnel. Cette action vise à sensibiliser les plus jeunes en leur montrant que la littérature locale est vivante, accessible et enrichissante.



Pour accompagner l'opération, deux animateurs seront présents ce mercredi dans plusieurs bus. Ils proposeront des lectures en direct, feront gagner des livres et informeront les passagers sur le projet, toutes les 15 minutes.



Un jeu concours est aussi prévu : chaque mois, jusqu'à la fin de l'année, plusieurs participants recevront un livre gratuitement. Pour cela, il suffit de s'inscrire après avoir scanné le QR code.



Rédigé par Orianne Leleivai le Mardi 22 Avril 2025 à 16:19 | Lu 255 fois