Des labels pour les produits du fenua

Tahiti, le 5 décembre 2019 - Le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est penché hier matin sur des projets de lois du Pays traitant des produits agricoles, artisanaux, maritimes… Appellations d'origines, indications géographiques, labels de qualité, ces futures indications devraient permettre de garantir la qualité et l'origine des produits polynésiens auprès des consommateurs.



Fidèle à sa mission consultative, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, réuni hier matin en assemblée plénière, a rendu ses avis sur deux projets de loi du Pays. Ces projets ont en commun de défendre et de vouloir mettre en valeur les produits du fenua.



Le premier porte d'une façon très large sur leur valorisation grâce à des signes indiquant la qualité et l'origine des produits agricoles, forestiers, de l'artisanat traditionnel ou alimentaires et de produits de la mer en Polynésie française. Le second, quant à lui, se concentre sur un seul produit, très réputé en Polynésie : la célèbre vanille de Tahiti. Le but étant de moderniser l'organisation et le développement de cette filière, dont la production annuelle avoisine les 38 tonnes.

La volonté de ses textes est non seulement de valoriser et de favoriser le développement des produits locaux, issus de la production primaire et de l'artisanat traditionnel, dont la composante est d'origine animale ou végétale, mais également d'aider le consommateur à en savoir un peu plus sur ce qu'il achète.



Selon le Cesec, "le consommateur est sensible aux signes de qualité et d'origine. Il est de plus en plus attentif aux produits qu'il consomme en particulier à leurs conditions de production, à leur origine et à leur composition. De manière générale, il favorise les produits traditionnels répondant à des exigences de qualité, de développement durable, sanitaires, éthiques et d'équité. Il recherche l'authenticité et des garanties particulières".

Ces signes ou indications permettraient aussi de solliciter la reconnaissance au niveau européen des produits polynésiens et de les protéger à l'international.