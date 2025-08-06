

Des gendarmes mobiles envoyés en renfort en Martinique

Paris, France | AFP | mercredi 03/09/2025 - Deux escadrons de gendarmes mobiles vont être envoyés en renfort en Martinique où des tensions urbaines ont été observées et cinq gendarmes légèrement blessés ces derniers jours, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.



"La nuit dernière, à Fort-de-France, des criminels ont ouvert le feu sur des gendarmes mobiles, alors que les forces de sécurité sont engagées depuis lundi pour faire cesser les blocages et barrages des partisans du désordre", a écrit sur X le ministre.



"À ma demande, deux escadrons de gendarmes mobiles", soit quelque 150 personnes, "viendront prochainement renforcer les forces de sécurité intérieures de Martinique. Les habitants de l'île doivent savoir que tout est mis en œuvre pour les protéger", a-t-il ajouté.



Dans la nuit de mardi à mercredi, cinq gendarmes ont été légèrement blessés par des tirs de plomb lors d'une patrouille pour sécuriser un axe routier à Fort-de-France, a indiqué à l'AFP une source au sein de la gendarmerie.



Trois personnes ont par ailleurs été interpellées mardi "lors de la tentative de blocage de l'entrée de l'aéroport", a précisé mercredi dans un communiqué le préfet de la Martinique.



Dans la nuit de mardi à mercredi, a-t-il précisé, "une minorité d'individus violents" ont érigé des "barrages enflammés" et ciblé les gendarmes "de jets de projectiles".



Ces barrages ont depuis été dégagés, a souligné la préfecture.



Ces tensions interviennent un an après la mobilisation contre la vie chère sur cette île des Antilles où les produits alimentaires sont en moyenne 40% plus chers qu'en métropole, selon des chiffres de 2022 établis par l'Insee.



Des émeutes avaient éclaté lors des manifestations en septembre et en octobre 2024.

