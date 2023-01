Des fonds pour aider les jeunes de quartiers prioritaires

Tahiti, le 05 décembre 2023 – Allianz Polynésie, l’écomusée Te Fare Natura et l’École pratique des hautes-études ont annoncé s’associer dans le but de collecter des fonds pour favoriser l’insertion des jeunes de quartier et les encourager à la reprise d'études supérieures.



Des fonds à disposition des jeunes de quartier pour encourager la reprise des études supérieures. Jeudi, Allianz Polynésie, l’écomusée Te Fare Natura, et l’École pratique des hautes-études ont annoncé la mise en œuvre d’une action commune visant à favoriser l’insertion des jeunes issus de quartiers prioritaires, notamment en service civique au Fare Natura et pour la reprise d’étude. Les fonds disponibles seront mobilisés par Allianz, pour la mise en place de formation correspondant aux projets professionnels des jeunes choisis pour cette action caritative.