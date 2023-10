Des feux de brousse font toujours rage en Australie

Sydney, Australie | AFP | vendredi 26/10/2023 - Les pompiers dans l'Etat australien du Queensland (nord-est du pays) ont dit vendredi qu'ils continuent de lutter contre de nombreux feux de brousse qui ont fait un mort et détruit au moins une trentaine d'habitations ces derniers jours.



Des éclairs secs, produits par des orages avec peu de pluie, compliquent la tâche en déclenchant une série d'incendies dans la brousse sèche de l'État, ont expliqué les pompiers locaux.



Leurs équipes luttent contre une vingtaine de feux de brousse dans le Queensland, a déclaré Peter Hollier, commissaire adjoint par intérim des services d'incendie et d'urgence de l'Etat.



L'un des feux les plus intenses, dans la région agricole de la petite ville de Tara, a brûlé plus de 20.000 hectares depuis son déclenchement en début de semaine, a ajouté M. Hollier, interrogé par la chaîne de télévision publique australienne ABC.



Cet incendie a brûlé 32 habitations jusqu'à présent et ce nombre devrait augmenter au fur et à mesure que les pompiers accèdent aux zones calcinées, a prévenu ce responsable.



Environ 250 personnes qui ont fui leur domicile ont passé la nuit de jeudi à vendredi dans des centres d'évacuation municipaux, selon les autorités locales.



Les restes d'une personne non identifiée - probablement ceux d'un homme porté disparu - ont été découverts mardi à Tara, selon la police du Queensland.



Les pompiers de cet Etat ont fait face à environ 400 feux de brousse depuis le début de la semaine, a ajouté M. Hollier.



La Nouvelle-Galles du Sud voisine est aussi frappée par des feux de végétation, dont près d'une soixantaine encore non maîtrisés, selon les pompiers de cet Etat.



Les experts s'attendent à ce que la saison des feux soit la plus intense en Australie depuis "l'été noir" de 2019-2020, lorsque d'immenses incendies hors de contrôle ont ravagé cette partie de l'immense île-continent, tuant au passage d'innombrables d'animaux.



En septembre, le service météorologique australien a annoncé la formation du phénomène cyclique El Niño, généralement associé à une hausse des températures et à d'importantes sécheresses susceptibles d'entraîner des feux de forêts dévastateurs.



El Niño, qui culmine en général autour de la période de Noël, devrait contribuer à faire de l'année 2023 la plus chaude jamais mesurée dans le monde, après le record de 2016.



Le rapide réchauffement climatique mondial, "indiscutablement" attribuable aux activités humaines selon les experts climat des Nations unies, amplifie par ailleurs le risque d'incendies et d'autres catastrophes naturelles.