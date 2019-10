Des femmes engagées pour le changement au Tahiti Women's Forum

PAPEETE, le 9 octobre 2019 - La troisième édition du Tahiti Women's Forum aura lieu les 15 et 16 octobre à Punaauia. Une série de conférences, d'ateliers, de tables rondes et autres séances de coaching permettront de mettre en valeur des femmes exceptionnelles de tout le Pacifique et de motiver celles qui hésitent encore à lancer leurs projets innovants !



C'est parti pour la troisième édition du Tahiti Women's Forum, qui s'installe décidément dans la durée. Agnès Joubert, co-fondatrice avec Aline Bessières, nous explique que cette année continue avec le même objectif, "mettre en valeur les femmes dans le milieu professionnel et co-construire sur les problématiques du forum, cette année 'Les femmes, actrices du changement dans le Pacifique insulaire'. C'est aussi un moment de partage et une bonne occasion de créer un réseau professionnel !"



Selon Agnès Joubert, "le Pacifique va beaucoup changer dans les années qui viennent au niveau sociétal, économique, technologique, éducatif, culturel et dans la santé. Nous avons même un atelier spécifiquement dédié à cette question, 'Designer le Pacifique insulaire de demain'. On sent une évolution et je pense que lors de la table ronde sur Comment accroître l’influence des femmes dans le monde économique, avec une intervenante qui est la chef de l’Association des Femmes chefs d’entreprises de Nouvelle-Calédonie, nous allons beaucoup parler de ça."



Selon elle, le changement a déjà commencé à Tahiti et elle espère que son association a pu aider. "Certaines femmes qui participaient aux précédentes éditions ont maintenant créé leur entreprise, il y a une vraie dynamique qui se crée, nous avons des retours très positifs sur les séances de coaching et de mentoring. Les participantes ont aussi pu s'inspirer de pratiques, d'expériences d'autres intervenantes... Elles se disent si elles ont réussi, pourquoi pas moi ?"



Maintenant que l'événement en est à sa troisième édition, le public est clairement au rendez-vous. En bonus, "aujourd'hui on peut s'appuyer sur un réseau dans tout le Pacifique grâce aux intervenantes des années précédentes qui nous mettent en lien avec des personnes intéressantes. C'était justement un des objectifs du forum, de créer ces liens entre les îles du Pacifique. On a pu cette année monter en puissance au niveau international puisque nous avons cinq intervenantes hors territoire, contre deux en 2018 et quatre en 2017".