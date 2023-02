Des espoirs brillants aux Oceania de badminton

Tahiti, le 12 février 2023 - La sélection U15 a remporté, samedi à Auckland, le tournoi par équipe des Oceania de badminton. Les jeunes espoirs tahitiens ont remporté toutes leurs rencontres et ont notamment dominé les Îles Cook dans le match pour l'or. Les juniors ont été battus de leurs côtés par la Nouvelle-Calédonie pour la médaille de bronze.



Sur leur lancée des Mini-Jeux de Saipan, où ils avaient décroché sept médailles d'or, les badistes tahitiens ont démarré ce week-end leur campagne aux Oceania. La sélection U15 et les juniors étaient les premiers sur le pont avec les tournois par équipe. Et l'on retiendra la performance des U15 qui ont remporté toutes leurs rencontres du week-end. Samedi les jeunes espoirs ont notamment dominé les Îles Cook dans le match pour l'or. Le point décisif a été apporté par le double garçon, composé de Mike Mi You et d'Ethan Wolf-Mikas, qui a pris le meilleur sur la paire rarotongienne, Makea Pauk-Eliakima Webb (21-14, 21-17). Les juniors, de leurs côtés, ont raté la médaille de bronze après leur défaite face à la Nouvelle-Calédonie.



À noter que les Oceania se poursuivent cette semaine avec l'entrée en lice des séniors. Pour Tahiti, sept badistes sont engagés dans la compétition.