Des enchères pour baisser les prix de l’immobilier

Tahiti, le 26 août 2022 – Pour tenter de faire baisser les prix de l’immobilier au fenua, l’agence French Polynesia Sotheby’s International Realty vient de lancer sa première vente interactive en ligne. Il s’agit d’une vente aux enchères menée sur un temps très court : trois semaines pour étudier la proposition et constituer un dossier, puis quelques heures pour déposer son offre et s’adapter en temps réel à celles des autres enchérisseurs. Une première maison est d’ores et déjà proposée à la vente.



La vente immobilière interactive arrive au fenua. Proposée par l’agence French Polynesia Sotheby’s International Realty (FPSIR), elle permet aux acquéreurs potentiels de faire une offre en ligne, sous forme d’enchères en temps réel, sur un temps déterminé très court. L’idée est de limiter la flambée des prix de l’immobilier en proposant aux acquéreurs de fixer eux-mêmes les prix des biens qu’ils convoitent.



“On se trouve actuellement dans un engrenage de montée des prix qui dépend du marché lui-même, mais aussi du fait que certains propriétaires exagèrent”, explique Jacques Menahem, fondateur et gérant de FPSIR. “On a du mal à raisonner certains d’entre eux qui veulent toujours tirer le maximum de leur bien. Avec ce système, on commence avec un prix de départ inférieur au prix du marché.” Ce montant attractif va permettre de constater, par la suite, ce que les acquéreurs potentiels sont prêts à réellement payer, confrontant les vendeurs les plus récalcitrants à la réalité du marché.



Pour participer aux enchères, qui se tiennent sur quelques heures, les personnes intéressées disposent de trois semaines en amont pour constituer un dossier, assez proche de ce qui est demandé lors de la signature d’un compromis de vente. Cela permet d’attester du sérieux des propositions qui sont faites. Sont ainsi écartés les participants sans réelle intention d’acheter et ceux qui souhaiteraient déposer de fausses offres pour faire gonfler les prix. Si, à l’issue des enchères, le vendeur n’est pas satisfait, parce qu’il n’a pas atteint son prix de réserve par exemple, il a la possibilité de refuser l’intégralité des offres.

Une solution gagnant-gagnant ? Ce système se veut une “méthode naturelle de régulation du marché basée sur des enchères réalistes”, selon Stéphanie Esnault, directrice opérations et marketing de l’agence. Il semble en tout cas profiter aux deux parties, en leur faisant tout d’abord économiser du temps. “Après une semaine de préparation du bien puis trois semaines de mise en ligne sur Internet, on va en connaître la valeur”, poursuit Jacques Menahem. Une visite en ligne, grâce à un système de vidéo 3D à 360°, permet de bien appréhender les lieux, à distance, avant de fixer un éventuel rendez-vous en présentiel, qui peut se faire à l’occasion d’une journée unique de portes ouvertes afin de limiter les temps de déplacement, de nettoyage et de rangement.



Si ce concept a déjà fait ses preuves à l’international, c’est la première fois qu’il est mis en place en Polynésie française. Pour cela, l’agence polynésienne de Sotheby’s s’est associée à la start-up française encheres-immo.com, qui a réalisé près de 150 transactions depuis sa création en 2020.



Ce nouveau service est proposé gratuitement par Sotheby’s, tant pour les acquéreurs que pour les vendeurs, qui doivent tout de même s’acquitter des habituels honoraires. Dans un premier temps, les biens seront proposés les uns après les autres, avec un roulement tous les mois, et devraient cibler un portefeuille moyen de 30 à 70 millions de Fcfp maximum.



Au fenua, une première annonce est déjà en ligne. Il s’agit d’une maison familiale F5 de 120 m2 avec piscine et vue montagne, située sur un terrain de près de 900 m2 dans le lotissement Mitirapa à Toahotu. Le prix plancher a été fixé à 44 millions de Fcfp. Rendez-vous sur Internet le 8 septembre, entre midi et 20 heures, pour observer en direct les différentes propositions des acquéreurs, tous anonymes, et la montée des enchères, par paliers de 500 000 Fcfp.

Dix agences immobilières regroupées en une fédération



Après le Syndicat des agents immobiliers de Polynésie, lancé en décembre dernier, c’est au tour de la Fédération polynésienne des agents immobiliers (FPAIM) de voir le jour. Officiellement créée au mois d’avril, elle fédère dix agences du fenua : Atike Immobilier, Cagip, Fare Immo, French Polynesia Sotheby’s International Realty, LPI, Poerava, Projet Immo, Tahiti Homes, Synergie Pacific et Tahiti Immo. Jacques Menahem de FPSIR en est le président, épaulé par Pascal Auzeby de Projet Immo et Émily Biotteau-Colas de Tahiti Homes, ses vice-présidents. Cette nouvelle fédération permet de défendre “la profession des agents immobiliers face à la concurrence déloyale” qui existe au fenua, selon son président qui souhaite ainsi “faire les choses de façon transparente et claire”. À peine un mois après sa création, la FPAIM retroussait ses manches pour s’attaquer à la loi des 1000% sur les transactions immobilières pour les résidents de moins de dix ans, qui causait du tort à plusieurs de ses clients. “On a fait un recours auprès du Conseil d’État pour défendre leurs intérêts. Heureusement que le gouvernement a suspendu cette loi jusqu’à la fin d’année. Ce serait une grosse erreur économique pour le territoire que de la reprendre.”

Rédigé par Lucie Ceccarelli le Vendredi 26 Août 2022 à 17:16 | Lu 703 fois