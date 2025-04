Des élus s'inquiètent du traitement des cancers au Fenua

Tahiti le 23 avril 2025. Alors que le ministre de la Santé a affirmé en séance “se casser le c..l” pour faire avancer les dossiers, il est rattrapé par deux questions orales ce jeudi à l'assemblée sur le traitement des cancers au Fenua.





La première de la représentante Tapura, Cathy Puchon, qui s’interroge sur l’abandon par le Pays de la convention qui le liait avec l’institut Gustave-Roussy. “Résultat : des décisions thérapeutiques retardées, des traitements suspendus, des pertes de chance réelles, pour ne pas dire des pertes de vie. Cette rupture est inacceptable. Elle est le fruit de votre attentisme et de votre incompétence !”, assure la représentante. Cette dernière demande aussi des nouvelles de l’Institut du cancer sur le site de la Rotonde qui n’est toujours pas sorti de terre alors que la précédente gouvernance avait déjà avancé sur le sujet en proposant l’Institut du cancer et de la médecine nucléaire sur un autre site (projet Princesse Heiata).



Même question pour la représentante Tavini, Hinamoeura Morgant-Cross, qui s’inquiète de l’évolution des dossiers. “Cet institut n’est pas un simple projet d’aménagement. C’est une nécessité vitale”, rappelle-t-elle. “Il s’agit de permettre aux Polynésiens de bénéficier d’un diagnostic rapide, de traitements adaptés, de soins dignes. Dans l’intervalle, des malades attendent, des diagnostics sont retardés, des traitements sont différés ou effectués hors du Fenua, avec toutes les conséquences que cela implique pour les patients, pour leurs familles, et pour notre système de santé. Cette situation est intenable.”



La représentante Tavini sermonne même le ministre en conclusion de sa question. “En refusant de poursuivre le projet existant sans être capable de mettre en œuvre une alternative crédible dans un délai raisonnable, n’avez-vous pas engagé votre responsabilité dans le non-accès aux soins pour certains patients atteints de cancer ?”