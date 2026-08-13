

Des échanges entre les côtes ouest

Tahiti, le 8 septembre 2026 - Lundi dernier, le réunionnais Emmanuel Séraphin, président du Territoire de l’Ouest et président du GIP Écocité a accueilli une délégation d’élus de la Communauté de communes Terehēamanu, menée par son président Faana Taputu. Organisée en partenariat avec le Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), cette journée d’études et d’échanges visait à partager les solutions concrètes déployées dans l’ouest de La Réunion en matière d’adaptation au changement climatique, d’aménagement durable et d’économie sociale et solidaire.



Face aux défis climatiques et insulaires communs – érosion côtière, transition écologique, aménagement durable du territoire et souveraineté alimentaire –, la délégation polynésienne est venue se nourrir à La Réunion d’un retour d’expérience opérationnel au cœur des grands projets de la communauté d’agglomération du Territoire de l’Ouest.



Au cours de cette journée intense, les élus de Terehēamanu ont pu découvrir plusieurs projets emblématiques du territoire : la réhabilitation écologique et la lutte contre l’érosion à Cambaie (Saint-Paul), l’urbanisme bioclimatique à La Possession (projet d’écoquartier ZAC Cœur de Ville), l’agriculture urbaine et une initiative d’économie sociale et solidaire au Port (“Bann Zardin Lavi”).



Des échanges institutionnels se sont aussi déroulés au siège du Territoire de l’Ouest : temps de travail dédié au modèle de gouvernance de l’Écocité (Groupement d’intérêt public, plan-guide, projet partenarial d’aménagement) et au rôle moteur de l’intercommunalité



“Toutes les îles du Grand Océan et de l’Hexagone sont aujourd’hui confrontées aux mêmes urgences climatiques, à commencer par le recul du trait de côte et la nécessité de bâtir des villes durables”, a observé Emmanuel Séraphin aux élus polynésiens qui ont fait le déplacement. “Recevoir nos homologues de Polynésie française, après avoir partagé nos compétences avec Madagascar ou Maurice, démontre que le Territoire de l’Ouest et l’Écocité sont devenus de véritables laboratoires d’innovation reconnus. Nos solutions fondées sur la nature et notre modèle d’aménagement tropical durable ont vocation à inspirer et à nourrir les démarches de résilience de l’ensemble des territoires insulaires frères.”

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 8 Septembre 2026 à 19:35 | Lu 235 fois



