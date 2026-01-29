

Des discussions pour “éviter les malentendus”

Tahiti, le 10 février 2026 - Les discussions se poursuivent entre le Pays et Air Tahiti. Des groupes de travail ont été mis en place pour la défiscalisation, pour la délégation de service public de désenclavement. Et, concernant justement cette DSP qui arrive à échéance en juin prochain, des “mécanismes de compensation” sont à l’étude pour aider “les 26 exposants victimes de l’incident DSP”, au dernier salon du tourisme.



Après le salon du tourisme, les membres des comités du tourisme ont été invités à participer à un séminaire de formation. Ce mardi matin le président du Pays, ministre en charge du Tourisme et des Transports aériens, leur a annoncé que les discussions sont en cours avec Air Tahiti, la compagnie aérienne interinsulaire délégataire de service public pour la desserte des destinations de désenclavement. Dans les faits, la convention de DSP arrivant à échéance le 30 juin, Air Tahiti ne proposait plus aucun vol au-delà de cette date pour les 34 îles polynésienne couvertes par cet accord signé en 2021. “Il a juste dit que les discussions étaient en bonne voie et qu'ils étaient toujours en négociation. Mais pour l’instant rien n’a encore été signé”, constate la présidente du comité de tourisme de Rikitea, Bianca Urarii.

“On reste encore dans le flou” Cette situation n’arrange pas du tout les professionnels du tourisme, qui n’ont eu de cesse d’ailleurs de le répéter au président du Pays, vendredi soir, lors de la réunion organisée par Tahiti Tourisme à sa demande, en marge du salon du tourisme.



“Avec tout ça, on reste encore dans le flou, parce qu’il n'y a pas de signature. On arrive bientôt en juillet. Et à partir de là, comment on fait ? Et comment, peut-on se projeter, justement, dans l’avenir par rapport à la DSP ? Tant qu’on n'aura pas de visibilité, on ne pourra rien prévoir”, regrette fortement Bianca.



Ce week-end les professionnels du tourisme impactés par ce problème lié à la DSP ont d’ailleurs rappelé que le salon du tourisme de février était traditionnellement celui où “on fait un bon chiffre”. Mais cette année les exposants ont perdu de l’argent lorsqu’ils n’ont pas préféré faire l’impasse sur ce rendez-vous, compte tenu des problèmes de desserte aérienne à partir de juillet prochain. Et pour essayer de rattraper cette perte financière, ils ont même proposé qu’un salon soit organisé en juin afin de “vendre juillet jusqu’à décembre pour les îles pénalisées”.



En attendant, la présidente du comité de tourisme de Rikitea, Bianca Urarii, interpelle le président du Pays : “Il va devoir réfléchir davantage s’il ne veut pas la perte de son nunaa parce que [cette situation] tue le tourisme dans nos îles et (…) les emplois. Le tourisme touche beaucoup de secteurs dans les archipels.” Cependant, elle se dit “confiante” et appelle le Pays à prendre les “engagements” qui s’imposent pour redonner de la visibilité aux professionnels et aux touristes.

Ambiance “constructive et sereine” Le président du Pays et la direction de la compagnie Air Tahiti se sont rencontrés lundi soir pendant plus d’une heure et demie. “On a réengagé les discussions et on en est là pour l’instant (…). L’essentiel c’est vraiment qu’avec le président on ait pu se parler, clarifier certains sujets et poser les points de désaccords sur la table. Maintenant il faut laisser le temps de l’apaisement s’installer et je suis assez optimiste. Je pense que si on est tous de bonne volonté on va y arriver”, a assuré le directeur de la compagnie aérienne, Édouard Wong Fat.



Ce dernier assure que les deux parties doivent “se revoir”. Mercredi dernier, Moetai Brotherson assurait qu’une prolongation d’un an de cette DSP devait être signée “ce mois-ci” entre le Pays et Air Tahiti. Mais interrogé mardi, Édouard Wong Fat relativise : “Il y a du travail. Il y a des vérifications à faire sur le plan juridique. Et il faut s’en réjouir pour notre population des îles. Il faut peser chaque détail et se laisser le temps d’être sûr qu’on a bien compris la même chose.” Le directeur d’Air Tahiti se dit toutefois “optimiste”

“Compensation pour (…) les victimes de l’incident DSP” De son côté le président du Pays, en charge du Tourisme et des Transports aériens, assure tout d’abord que “ua topa te hau”. Lors des négociations pour la prolongation de la délégation de service public “la question de la défiscalisation de l’ATR all business a été retirée. Cela ne veut pas dire qu’on refuse d’examiner cette question mais pas dans ce contexte lié à la DSP”.



Trois groupes de travail ont été mis en place. Le premier regroupe Air Tahiti et le ministère de l’Économie et des Finances. Son sujet est de travailler sur les “questions de défiscalisations”.



Le second groupe est composé de représentants de la compagnie Air Tahiti, du cabinet du président du Pays ainsi que la Direction de l’aviation civile. C’est lui qui se penche sur la prolongation de la DSP.



Enfin, le troisième groupe de travail réunit le cabinet du président, Tahiti Tourisme, le service du tourisme et se penche sur “les mécanismes de compensation des désagréments éventuellement subis par les 26 exposants victimes de l’incident DSP” au salon du tourisme. Ce groupe devrait étudier des solutions susceptibles de les aider. Un “salon supplémentaire qui ne concernerait que les 26” professionnels a notamment été évoqué. Mais Moetai Brotherson assure, sans plus de précision, avoir “d’autres solutions envisageables”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 10 Février 2026 à 17:26




