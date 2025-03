Des cours de code plébiscités à Tautira

Tahiti, le 21 mars 2025 – Cinquante-deux personnes ont préparé l’examen du code de la route à la mairie de Tautira, à l’initiative de l’association Farepapa. De plus en plus répandues, ces sessions délocalisées sont “un premier pas” vers plus d’autonomie.





Depuis quelques années, dans un souci de proximité, les cours de code de la route délocalisés se multiplient dans les communes du sud de Tahiti. Une nouvelle session vient de s’achever à Tautira avec un total de 52 participants de tous âges.



Au terme d’un mois et demi de révisions, à raison de quatre soirs par semaine, 15 candidats ont déjà réussi l’examen, en sachant que quatre ne l’ont pas encore passé. “Ce groupe est un peu au-dessus de la moyenne par rapport à nos chiffres dans les autres communes. Ils ont été assidus aux cours, avec un rythme assez soutenu. On prend le temps d’expliquer la signification des mots, car la compréhension de la langue française peut être un frein pour certains”, remarque Thierry Eliazord, moniteur et gérant d’une auto-école à Taravao, qui n’exclut pas quelques pointes d’humour pour faciliter l’apprentissage.



​Emploi et famille

Pour l’association Farepapa no Tautira, cette initiative qui a reçu le soutien logistique de la commune répond “aux besoins de la population” au tarif de 12.000 francs par participant. “Beaucoup de personnes ont des difficultés pour se rendre à Taravao par manque de moyens ou de temps, parce qu’ils travaillent ou qu’ils sont au fa’a’apu ou à la pêche”, explique Heiata Peckett, en tant que trésorière.



Cette accessibilité a été décisive pour Tuura Marere, 18 ans. “Je dépends de ceux qui ont le permis dans la famille : je veux être plus autonome, surtout que je travaille à Mataiea. Les cours, c’était difficile, mais je suis venu tous les soirs. Sans cette organisation, je n’aurais pas pu le faire”, confie le jeune homme, lauréat au même titre que sa mère, Poerava Marere, 43 ans. Même motivation pour Alison Tiare, 34 ans : “Je m’occupe de mon grand-père qui est malade et j’ai besoin de pouvoir le conduire à ses rendez-vous. Pareil pour emmener les enfants à l’école. Pour mon conjoint, c’est devenu indispensable pour trouver du travail”.



Reçus ou pas, tous les candidats ont été encouragés à poursuivre leurs efforts, car une fois l’épreuve du code passée, il faut s’atteler à la pratique pour décrocher le précieux permis de conduire. C’est “un premier pas”, conclut Thierry Eliazord. Face à la demande, l’association Farepapa envisage de renouveler l’initiative dès cette année.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 21 Mars 2025 à 15:18 | Lu 581 fois