Des consultations gratuites pour arrêter le tabac

Tahiti, le 27 mai 2020- A l’occasion de la journée mondiale sans tabac, qui a lieu le 31 mai, le centre de consultations en alcoologie et toxicomanie va proposer des consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique. Chaque année, le tabac fait plus de dix millions de morts dans le monde.



Le 31 mai prochain aura lieu la journée mondiale sans tabac. Afin de sensibiliser le public et d’aider les fumeurs, le centre de consultations en alcoologie et toxicomanie situé à Papeete va donc proposer des consultations gratuites d’aide au sevrage qui se feront en groupe, mais aussi individuellement. La délivrance gratuite de substituts nicotiniques sera également proposée aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes en longue maladie.



En Polynésie française, les maladies liées au tabagisme sont responsables d’au moins un tiers des décès avant 65 ans. En 2010, la Direction de la Santé avait estimé la prévalence du tabagisme à 41% de la population de 15 ans et plus. Une enquête réalisée en 2009 indiquait une hausse du niveau de tabagisme régulier et plus particulièrement chez les jeunes, de 5% en 1999 à 17% dix ans plus tard.



Le tabagisme est lourd de conséquences économiques pour le fumeur et son entourage ainsi que pour la protection sociale généralisée. Une étude réalisée en 2015 a en effet démontré que les familles où l’on fume dépensent en moyenne 7 635 Fcfp par mois pour l’achat de tabac. Pour rappel, depuis 2006, des mesures de taxation du tabac ont été appliquées avec des hausses de prix en 2013 et en 2014. Ces mesures ont eu des effets sur la consommation locale de tabac. Les importations ont en effet connu une baisse sensible. En valeur, elles sont ainsi passées de 500,25 millions Fcfp en 2005 à 395,24 millions Fcfp en 2013.