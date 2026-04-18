

Des collégiens de Hao impliqués dans l’écocitoyenneté

Hao, le 11 mai 2026 - Mercredi dernier, une action écocitoyenne était organisée au collège de Hao afin de sensibiliser les élèves sur les bons gestes à adopter, notamment en matière de déchets, afin de préserver l’environnement.



Au collège de Hao, la pause méridienne, mercredi dernier, a pris une dimension toute particulière. De 11 h 30 à 12 h 30, les élèves ont été invités à participer à une grande action de sensibilisation intitulée “Au musée des déchets”, une initiative éducative portée par Tuteamaru Mateau, professeur de SVT, dans le cadre du projet “éco-collège” mis en place cette année au sein de l’établissement.



L’objectif de cette activité était clair : sensibiliser les collégiens à l’importance du tri des déchets et à la protection de l’environnement. À travers une approche à la fois pédagogique, ludique et participative, les élèves ont pu réfléchir à leur propre rapport aux déchets et comprendre les conséquences de certains comportements du quotidien sur leur atoll et sur la planète.



L’action s’articulait autour de trois grands thèmes : “Qu’est-ce qu’un déchet ?”, “Les conséquences des déchets sur l’environnement” et enfin “Les solutions”. Pour rendre cette sensibilisation plus concrète, sept ateliers avaient été installés dans les salles de SVT. Jeux éducatifs, mises en situation, observations, travaux pratiques et défis collectifs ont rythmé cette matinée pas comme les autres.



Les ateliers ont été animés non seulement par des enseignants, mais aussi par les éco-délégués du collège. Chaque classe de l’établissement ayant désigné deux représentants, ces élèves engagés ont joué un rôle essentiel dans l’organisation et l’animation des activités. Une manière de responsabiliser les jeunes tout en valorisant leur implication dans la vie du collège.



“Mur des engagements”



Le choix d’organiser cette éco-initiative pendant la pause méridienne n’était pas anodin. L’objectif était de permettre au plus grand nombre d’élèves de participer librement aux ateliers. Une initiative qui a rencontré un réel succès puisque de nombreux collégiens se sont déplacés volontairement, avec enthousiasme et curiosité.



Parmi eux, Koneke Tairua, élève de 6e, a particulièrement apprécié cette action : “Cette activité est trop bien parce que c’est pour notre environnement. C’est important que les élèves comme nous comprennent qu’il faut trier les déchets car c’est pour notre atoll et notre planète”, confie-t-il avec conviction.



Au terme de leur parcours dans les différents ateliers, les élèves étaient invités à écrire un mot sur un “mur des engagements”. Chacun pouvait ainsi inscrire une action éco-responsable qu’il souhaite appliquer au quotidien : réduire les déchets, éviter de jeter dans la nature, trier davantage ou encore économiser les ressources. Ce mur restera affiché au collège durant toute l’année scolaire afin de rappeler les engagements pris par les élèves.



Le collège de Hao accueille à l’heure actuelle 168 élèves, dont 103 internes issus de 17 atolls voisins. Cette diversité donne encore plus de sens à ce type d’action de sensibilisation, puisque les messages transmis peuvent ensuite être relayés dans plusieurs îles des Tuamotu.



Pour Tuteamaru Mateau, cette démarche s’inscrit dans une volonté d’agir concrètement pour l’environnement : “Au travers des thèmes et des ateliers, l’importance est bien évidemment de sensibiliser les élèves. Nous faisons partie cette année d’un projet de développement durable qui s’appelle le ‘projet éco-collège’, dont l’objectif est que l’on puisse avancer au niveau des actions concrètes. Je ne suis pas seul à porter ce projet car les élèves, les enseignants et le personnel de l’établissement sont également impliqués.”



Avec “Au musée des déchets”, le collège de Hao démontre ainsi que la sensibilisation à l’environnement peut se faire de manière dynamique, collective et adaptée aux réalités du territoire. Une initiative qui pourrait inspirer d’autres établissements de Polynésie.



Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Lundi 11 Mai 2026 à 20:01 | Lu 176 fois



