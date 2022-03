Des clés pour comprendre le cancer

TAHITI, le 15 mars 2022 - À l’occasion de la semaine nationale de lutte contre le cancer, nous te proposons d’en savoir plus sur cette maladie qui peut toucher tout le monde. Plusieurs associations sur le territoire réalisent des opérations de dépistage et de sensibilisation, mais aussi d’accueil des patients comme Amazones Pacific ou encore La Ligue contre le cancer.



En France La Ligue nationale contre le cancer organise du 16 au 22 mars une semaine de lutte contre le cancer. Cette maladie dont tu as sans doute déjà entendu parler, car elle peut toucher tout le monde, même les enfants. Parfois, il est difficile de comprendre ce qu’il se passe. Aussi, voici des informations qui t’aideront à y voir plus clair.



Le corps est composé de cellules. Elles sont microscopiques et constituent la base de tout être vivant, les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes… Certains organismes sont composés d’une seule cellule (les organismes unicellulaires) et d’autres en ont des millions. L’être humain en a cent mille milliards ! Elles sont toutes constituées des mêmes éléments : membrane, noyau (sauf les globules rouges), machinerie pour se reproduire… Mais elles ont des fonctions différentes. On pourrait dire qu’elles ont un travail différent dans le corps. Certaines sont chargées de lutter contre les intrus, de traiter l’information ou encore d'assimiler des nutriments…



La naissance d'une tumeur



Les cellules ont une durée de vie bien définie, elles respectent un cycle de vie. Mais parfois, suite à une agression par exemple, certaines deviennent indisciplinées. Dans ce cas, la cellule n’arrête plus de se multiplier. Elle prolifère. Cela donne lieu à la formation d’une tumeur. La tumeur, c’est un groupe de cellules anormales qui forment une masse. Elle peut prendre naissance dans n’importe quelle partie du corps. C’est le cancer.



Des traitements existent. Ils fonctionnent mieux si le cancer est détecté très tôt. Il y a la chirurgie : dans ce cas, on retire la ou les tumeurs. Il peut y avoir aussi la chimiothérapie (on envoie des médicaments sous perfusion) ou bien encore la radiothérapie (des rayons détruisent les mauvaises cellules). Ces traitements se font à l’hôpital, c’est pourquoi une personne atteinte de cancer s’y rend souvent. Les traitements durent longtemps, plusieurs semaines.



Les cancers de l’enfant ne ressemblent pas à ceux de l’adulte. Ils sont beaucoup plus rares. Par ailleurs, ce sont plutôt des leucémies, des tumeurs du système nerveux central et des lymphomes, tandis que chez les adultes, ce sont plutôt les poumons, le sein ou la prostate qui sont touchés.