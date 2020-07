Des chevaux en guise de Heiva

RURUTU , le 16 juillet 2020 – En l'absence de Heiva organisé sur l'île, la population s'est contentée mardi dernier d'une très attendue course de chevaux à cru et sur la plage.



Les effets du confinement se font encore sentir même dans des îles aussi éloignées que Rurutu et surtout épargnées par la pandémie. En avril, la course de chevaux programmée avait été annulée alors que la décision de ne pas organiser de Heiva, par manque d e visibilité gagnait les esprits. La Covid - 19 étant pour le moment écartée du territoire de la Polynésie française, l’association Taatiraa Equestre no Rurutu s'est remise en selle en organisant sa traditionnelle course qui suit la cérémonie du lever de drapeaux à Moerai lors de la célébration du 14 - Juillet. La population en manque de distraction a pu prendre la direction de la plage d'Avera pour assister à une course à nulle autre pareille, et qui , cette année, a offert son lot de rebondissements. Seule constante, la victoire très attendue de Rea, le cheval du président de l’association et imbattable champion de l’île depuis six ans maintenant. Il s’est imposé facilement en finale, courant le 2.2 km du parcours sur la plage en 3 minutes et 24 secondes, guidé par son jockey Mani Teu ruarii, suivi de loin par Boy ( un cheval qui avait participé aux courses en pareu à l’hippodrome de Tahiti en 2019) et monté par Tauhere Moeau, petit - fils du danseur reconnu Iareta Moeau. Cette course à Rurutu, à cru et sur un terra in brut et accidenté , est une dure épreuve qui fait appel au courage et à la maîtrise des jockeys . Pendant les courses qualificatives , plus d ’un cheval est parti hors - piste ou a refusé de prendre le virage étroit au bout d u parcours . L'un des faits notable s de la grande course reste la participation "sauvage" d'u n jeune jockey qui s’est inséré en finale sans être qualifié. Il aurait pris la troisième place s’il n’avait pas été hors course , laissant cette position au jockey débutant, J - B Burger, le premier Métropolitain à participer à cette course .