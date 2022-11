Des champions pour la promotion du BMX

Tahiti, le 13 novembre 2022 - La Fédération tahitienne de cyclisme a organisé, du 24 octobre au 12 novembre, la Aito Tahiti Nui, qui associait stages et compétitions pour la promotion du BMX à Tahiti. Des spécialistes de niveau international ont participé à l’événement.



Le complexe Tamahana, situé du côté de Fei Pi à Arue et cœur de la pratique du BMX au fenua, a accueilli un groupe de champions internationaux de BMX pendant trois semaines, du 24 octobre au 12 novembre, lors de la Aito Tahiti Nui. Nathanaël Dieuaide, qui est à l’origine de l'événement en collaboration avec la Fédération tahitienne de cyclisme, ainsi que Théo Thoin, Grégoire Quellier et Arthur Pillard évoluent au plus haut niveau français et européen voire mondial et l’Équatorienne Domenica Azuero, qui a également fait le voyage à Tahiti, a été championne du monde junior et a participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.



La Aito Tahiti Nui prévoyait à l’origine un programme qui devait être bouclé le 6 novembre, mais les conditions climatiques sont telles ces dernières semaines au fenua que les organisateurs ont dû réviser leurs prévisions. Les stages prévus avec les licenciés de la fédération et les interventions dédiées aux quartiers prioritaires ont tout de même pu se dérouler entre les averses lors des deux semaines de vacances scolaires, en revanche, la compétition internationale prévue le samedi 6 novembre a été reportée à ce week-end, les champions étant encore au fenua.



Du potentiel à Tahiti



Nathanaël Dieuaide, la cheville ouvrière de l’événement, a toutefois tiré des enseignements positifs de son séjour : “Notre séjour a été très perturbé par la pluie mais on a quand même réussi à bien assurer les stages que l’on a organisés avec les jeunes. Ceux-ci ont été très réceptifs et bien attentifs à nos conseils. Je pense qu’il y a un réel potentiel pour le développement du BMX à Tahiti et c’est pour cela que je travaille en collaboration avec la Fédération tahitienne de cyclisme. Le but, c’est de densifier la masse et de motiver les meilleurs spécialistes locaux avec des compétitions en France à moyen terme et à l’international à plus long terme.”



La clôture de la Aito Tahiti Nui s’est déroulée samedi avec une compétition mettant en scène les différentes catégories de licenciés de la FTC et les champions visiteurs. Les conditions météo étaient bonnes, mais la participation moins importante que prévue, peut-être pour cause de week-end prolongé et de craintes d’averses. Les jeunes ont donné le ton dans leur catégorie respective et les champions ont ensuite assuré le spectacle à l’image de Théo Thoin, vainqueur de la catégorie seniors devant Nathanaël Dieuaide et Théo Roche, le numéro 1 local.



La Aito Tahiti Nui n’a malheureusement pas bénéficié de conditions favorables qui lui auraient permis d’avoir un impact promotionnel beaucoup plus marquant, mais la Fédération tahitienne de cyclisme ne baisse pas les bras et veut poursuivre ses actions pour le développement du BMX à Tahiti.