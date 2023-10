Des championnats de France à oublier pour les surfeurs tahitiens

Tahiti, le 29 octobre 2023 - Vahine Fierro, Marion Philippe, Kauli et Aelan Vaast n'ont pas vraiment été en réussite, ce dimanche, à Biarritz, ville hôte des championnats de France de surf. Tous les surfeurs tahitiens ont été éliminés dès le second tour de la compétition.



Tête d'affiche des championnats de France de surf, organisés ce week-end à Biarritz, Vahine Fierro et Kauli Vaast n'ont pas été en réussite sur la côte basque. La surfeuse de Huahine et le natif de Vairao ont certainement payé les efforts consentis tout au long de la saison, marquée notamment pour eux par leurs qualifications pour les Jeux olympiques, en juillet prochain. Et donc ce dimanche sur le spot de la Grande plage, où les conditions étaient pourtant optimales, les Olympiens n'ont pas été en mesure de briller.



Si Vaast et Fierro ont passé sans encombre leur série du premier tour, avec respectivement des notes de 12.16 et de 12.50, ils ont eu beaucoup plus de mal round suivant. En manque de rythme dans sa série du deuxième tour, Kauli Vaast a fini avec un total anecdotique de 6.26 (3.93 + 2.33), le plaçant bon dernier de son heat. Même sort pour Vahine Fierro complètement hors rythme dans son surf au second tour. Comme son camarade, la championne du monde junior termine avec une note totale de 6.47 (3.67 + 2.80) et sort par la petite porte de ces championnats de France. Nul doute que Vaast et Fierro auront besoin de recharger leur batterie au fenua dans les prochaines semaines avant de repartir à l'abordage la saison prochaine.

Mael Laborde sacré chez les hommes, Maud Le Car conserve son titre chez les dames



En plus de Kauli Vaast et de Vahine Fierro, Aelan Vaast et Marion Philippe étaient également engagées dans la compétition ce dimanche à Biarritz. Mais comme leurs aînés elles ont du mal à performer sur la côte basque. La cadette de la fratrie de Vairao, finaliste l'année dernière des championnats de France chez les juniors, est passée à la trappe dès le second tour comme son grand frère. Et ce deuxième tour a été fatal à tous les surfeurs tahitiens engagés, puisque Marion Philippe a été éliminée au même stade de la compétition. Des championnats de France à oublier.



Mais l'on retiendra néanmoins que chez les hommes, Mael Laborde, a décroché le titre de champion de France. Et du côté des dames, la tenante du titre, Maud Le Car conserve sa couronne.



