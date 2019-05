Des centaines de sacs plastiques sur le récif de Kauehi

Lire aussi >> Pollution des sacs plastique aux marquises : le navire identifié

Après Hiva Oa aux Marquises en janvier dernier, et Aratika aux Tuamotu au début de ce mois de mai, c'était au tour de l'atoll de Kauehi, voisin de Aratika, de recevoir sa livraison de sacs plastique sur ses côtes. Vendredi dernier un habitant de l'île a en effet signalé à Teihoarii Nui, le maire délégué, qu'il avait retrouvé des sacs plastiques sur le récif.Ce dernier a procédé à leur ramassage ce lundi matin avec l'aide de deux employés de la mairie. "On était parti avec deux sacs poubelles pour nettoyer le site, mais lorsqu'on est arrivé sur place on s'est rendu compte que cela n'allait pas suffire. On est donc revenu avec des bacs pour ramasser tout ce qui trainait", a expliqué le maire délégué.Selon ses estimations ils auraient ramassé entre 300 et 400 sacs plastiques sur le platier de l'île. "On a l'habitude de voir des choses dériver sur Kauehi comme des batteries par exemple. Mais c'est la première fois que je vois une telle quantité de sacs plastiques arriver jusqu'ici", a insisté Teihoarii Nui.