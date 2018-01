Des centaines de lots à gagner avec les recharges Vodafone

PAPEETE, le 22 janvier 2017 - Depuis ce lundi, chaque recharge Vodafone intègre un jeu à gratter, nommé VodaGame. Ce concept original va permettre au public de remporter des centaines de lots, dont des smartphones d'une valeur de 80 000 Fcfp. L'opérateur polynésien présente également sa nouvelle gamme de téléphones et d'accessoires hyper-robustes, de la marque américaine Energizer.



C'est parti pour le grand jeu à gratter VodaGame ! Désormais, chaque recharge téléphonique de Vodafone Polynésie inclura un jeu à gratter. Il y a quatre cases à scratcher, pour autant de chances de gagner. Dès que vous dévoilez un logo Vodafone, vous remportez un prix ! Des centaines de casquettes, sacs, T-shirts et packs de plage sont à gagner. Ce sont en plus des produits de qualité qui rendront bien service à leurs heureux gagnants...



Mais ce que tout le monde essaiera d'obtenir est la série de 10 gros lots, qui nécessitent de découvrir l'ensemble des quatre logos rouges. Une série de quatre logos Vodafone rapportera un smartphone de dernière génération d'une valeur de 80 000 Fcfp au chanceux qui l'aura grattée ! Ces précieux tickets gagnants sont cachés parmi toutes les recharges "VodaGame" vendues depuis ce lundi dans les 262 points de vente de l'opérateur. Plus le prix de la recharge est élevée, plus elle a de chances de vous faire gagner... Mais il y a des gros lots cachés dans tous les types de recharge.



Le jeu est sans obligation d'achat et durera deux mois avec cette série de cadeaux. Une deuxième saison sera ensuite organisée avec des lots différents, ce qui permettra de toujours offrir un smartphone de dernière génération aux plus chanceux ! Le règlement est disponible sur la page Facebook de Vodafone Polynésie.