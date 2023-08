Des cavaliers couverts d'or aux championnats de France des outre-mer

Tahiti, le 3 août 2023 - Les cavaliers polynésiens ont de nouveau brillé aux championnats de France d'équitation. Au concours du saut d'obstacles, en individuel, Lise Lebeau a conservé son titre de championne de France des outre-mer. Le dixième de suite pour un cavalier polynésien. Et sur l'épreuve par équipe, les protégés d'Antonin Mianné ont également signé un dixième succès d'affilée dans la compétition.



L'équitation polynésienne reste la meilleure des outre-mer. À l'Open de France, organisé le week-end dernier à Lamotte-Beuvron, les cavaliers tahitiens ont conservé, pour la dixième année consécutive, leur titre de champion de France des outre-mer, dans les concours du saut d'obstacles en individuel et par équipe. Une véritable prouesse car les cavaliers polynésiens, entraînés par le cadre technique de la fédération polynésienne d'équitation (FPE), Antonin Mianné, concourent avec des chevaux qu’ils ne connaissent quasiment pas. “Notre cadre technique fait un gros travail toute l'année pour trouver et louer des chevaux en métropole pour nos cavaliers. Une fois sur place pour les championnats de France, il a une semaine pour trouver le couple magique entre le cheval et le cavalier”, indique la présidente de la FPE, Fanny Thurot.



Des top 10 au niveau national



Et ce couple magique, Antonin Mianné l'a notamment trouvé entre Lise Lebeau et son cheval Fit'Ness de Banarge. La Tahitienne, tenante du titre en individuel, a réussi à conserver sa couronne de championne de France des outre-mer au saut d'obstacles en devançant la Guyanaise Alexia Truong, et la Réunionnaise Lohan Judex Thermea.



Lise Lebeau a ensuite remis ça au concours par équipe avec ses partenaires de la sélection tahitienne. “L'équipe 1”, composée de Lou Malecot, Noah Monnier, Mathilde De Sieno et de Lebeau, s'imposait ainsi devant la sélection réunionnaise et guyanaise. “L'équipe 2”, emmenée par Maily Bouillet, Malida Cubeddu, Clara Marckt et Leni Lamasse, se classait pour sa part quatrième du concours.



“On est évidemment très satisfaits de ces résultats”, a déclaré la présidente de la FPE. “Depuis l'épidémie de Covid-19, on ne peut plus faire venir des chevaux de Nouvelle-Zélande pour permettre à nos cavaliers de s'entraîner avec des montures de qualité. Pour tirer nos cavaliers vers le haut, ce n'était vraiment pas facile, mais ils s'en sont encore très bien tirés. Je suis évidemment très contente parce que ça représente énormément d'investissement, tant au niveau personnel qu'au niveau financier pour la fédé et pour les familles qui se déplacent aussi.”



S'ils ont brillé au niveau du championnat des DOM-TOM, certains cavaliers polynésiens se sont également offert des top 10 au niveau national dans leur catégorie respective. En junior, Lise Lebeau s'est classée sixième. Chez les cadettes, Mathilde De Sieno s'est offert une dixième place et en benjamin, Timéo Mianné s'est classé quatrième.