Des cas de Covid-19 à Sciences Po, l'école ferme son campus

Paris, France | AFP | vendredi 18/09/2020 - Sciences Po va suspendre l'accès à son campus parisien pendant 14 jours après la découverte d'une quarantaine de cas de Covid-19 parmi ses étudiants, a annoncé vendredi la grande école, forcée de basculer vers l'enseignement à distance une semaine après sa rentrée.



Face à ces contaminations, la direction a décidé de fermer le campus du 21 septembre au 4 octobre "sur les recommandations de l'ARS (Agence régionale de santé, ndlr) et en accord avec le rectorat", a précisé l'établissement à l'AFP.



Dans une communication transmise à ses étudiants, l'école demande aux étudiants "de respecter l'ensemble des consignes sanitaires" et de limiter activités sociales et contacts physiques "au strict minimum pendant toute cette période". La continuité pédagogique est assurée grâce à des cours en ligne.



Une campagne de tests virologiques PCR pour "les publics les plus exposés" doit avoir lieu pendant les deux semaines à venir sur le campus, ajoute-t-elle.



La réouverture de l'établissement, qui avait effectué sa rentrée lundi, se fera "en fonction des résultats de ces tests", a précisé l'école à l'AFP. "L'avis de l'ARS sera demandé au préalable et on suivra leurs recommandations."



Mardi, la ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal avait annoncé que plus d'une dizaine d'établissements de l'enseignement supérieur devaient suspendre leurs cours en présentiel, à cause de cas de Covid-19 recensés parmi leurs étudiants.



Le syndicat étudiant Unef recensait alors 13 établissements dans ce cas de figure, dont Sciences Po Reims, l'Ecole des mines de Nancy et l'Ecole centrale à Lyon.