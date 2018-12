Des bornes gratuites pour les fusées de détresse usagées

Papeete, le 13 décembre 2018 - Le syndicat Fenua Ma, le Cluster maritime de Polynésie française et la Polynésie française se sont réunis hier matin à Papeete pour présenter le nouveau dispositif mis en place pour la collecte des fusées de détresse usagées, souvent cause de départs d’incendie sur les sites du CET de Paihoro et au CRT de Motu Uta ces derniers mois. Depuis le 12 décembre, la population peut déposer ses fusées de détresse usagées dans une dizaine de points d'apport volontaire gratuit répartis sur toute l'île de Tahiti.



Suite à de nombreux départs d’incendie causés par des fusées de détresse usagées sur les sites du CET de Paihoro et au CRT de Motu Uta ces derniers mois, le syndicat Fenua Ma, le Cluster maritime de Polynésie française et la Polynésie française ont décidé de proposer dix points publics et gratuits pour la récupération des fusées de détresse. Tous les plaisanciers et les professionnels de la mer sont donc, désormais invités à rapporter leurs feux de détresse dans les lieux de dépôts qui sont déjà à leur disposition depuis le 12 décembre.