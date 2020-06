Des bâtiments modulaires pour le futur centre administratif de transit

Tahiti, le 15 juin 2020 - Situé dans le quartier de Sainte-Amélie, à Papeete, les travaux de terrassement et de préparation du futur centre administratif ont débuté. Destiné à accueillir provisoirement des services administratifs du Pays, ce nouveau centre aura la particularité d’être composé de bâtiments modulaires.



Ça y est, les travaux de terrassement et de préparation du futur centre administratif, qui se situera dans le quartier de Sainte-Amélie, à Papeete, sont lancés. Composé de trois bâtiments en R+1, cet ensemble mettra à disposition plus de 2 300 m² de bureaux destinés à accueillir provisoirement des services administratifs du Pays (Direction de la santé publique et Direction du budget et des finances).

La particularité de ce projet porte notamment sur le caractère modulaire des bâtiments. En effet, l’ensemble est monté à partir d’éléments préfabriqués par un fournisseur international. Bien que celui-ci soit constitué d’éléments préfabriqués, la structure est dimensionnée pour résister à des vents de 204 km/h, cette contrainte de conception étant appliquée aux locaux recevant du public, pour les bâtiments de l’administration.