

Des barrières contre les ingérences étrangères avant les élections

Tahiti le 22 juillet 2026. L’Etat vient de mettre en place par décret des garde-fous contre les ingérences étrangères à l’approche des élections.





Les amis du Tavini, le Groupe Initiative Bakou, seront désormais regardés de plus près dans leurs prises de positions. Déjà très actifs lors des élections en Nouvelle-Calédonie, le GIB, ainsi que d’autres formations, généralement russes, pro-russes ou chinoises, seront très surveillées à l’approche des nombreuses élections qui arrivent (sénatoriales, présidentielle, législatives et territoriales)



En effet, par décret publié au Journal officiel de la République française, une commission chargée « d'informer le public en cas de survenance d'ingérences étrangères sur la base d'informations transmises par les autorités compétentes » vient d’être créée. Cette commission a autorité pour exercer "durant les six mois précédant le premier jour du mois du renouvellement général des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, des membres de l'assemblée de la Polynésie française, des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des conseillers aux assemblées de Guyane, de Martinique et de Mayotte, des représentants au Parlement européen ainsi que des opérations référendaires." Les campagnes électorales au Fenua seront donc bien aussi scrutées par cette commission chargée de veiller aux ingérences étrangères.



Cette dernière sera chargée, d’informer, le cas échéant, "les candidats et les partis politiques concernés lorsqu'une menace d'ingérence étrangère a été détectée et caractérisée". Ces ingérences seront de plus portées à l’attention du public.



La commission est composée d’un membre du Conseil d'Etat, d’un magistrat en activité et d’un magistrat de la Cour des comptes.



Dans un délai de six mois suivant la date du tour de scrutin, la commission publie un rapport dressant le bilan de ses activités.





Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 22 Juillet 2026 à 18:14 | Lu 310 fois



