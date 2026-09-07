

Des associations se lèvent aux Samoa contre le projet d'extraction américain

Tahiti, le 30 septembre 2026 - Les gouvernements, et désormais les associations, continuent de s’élever contre l’exploitation des fonds marins souhaitée par les États-Unis dans les eaux internationales du Pacifique.





Le 20 janvier de cette année, l’administration Trump a lancé sa grande opération d’exploitation des fonds marins dans les eaux internationales du Pacifique.



Sous l'impulsion de Donald Trump, l'administration américaine publiait alors une procédure simplifiée visant à accélérer l'extraction minière dans les eaux internationales. Cette nouvelle réglementation faisait suite aux instructions données en avril 2025 par le président des États-Unis à son administration d'accélérer la délivrance de permis pour l'extraction minière sous-marine, y compris en dehors des eaux américaines.



Il y a quelques mois, l'entreprise canadienne The Metals company (TMC) espérerait obtenir au premier trimestre 2027 le premier permis d'extraction minière en haute mer, après avoir franchi une étape “importante” avec les autorités américaines pour son projet élargi d'exploiter 65.000 km2 dans le Pacifique dont 25.000 km2 dans la zone de Clarion-Clipperton (CCZ), pour y prélever des “nodules polymétalliques” riches en minéraux stratégiques pour la transition énergétique, comme le nickel des batteries ou le cuivre des câbles électriques.



Depuis, les voix s’élèvent à l’international pour dénoncer cette attitude. Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a été un des premiers à sensibiliser l’État. Une prise de position suivie du vote par l’assemblée de la Polynésie française d’une résolution demandant un positionnement plus ferme de Paris.



Les Pays du Pacifique ont aussi fait entendre leur mécontentement à l’occasion du récent forum du Pacifique, et ce sont désormais les associations qui se mêlent à la lutte. Un groupe de défense de l'environnement des Samoa américaines a engagé cette semaine des poursuites judiciaires contre le gouvernement américain concernant ses projets d'exploitation minière en eaux profondes, rapporte Radio New-Zealand.



Les organisations Fa'asao Amerika Samoa et Conservation Council for Hawaii ont déposé une plainte en août, contestant l'évaluation faite par le gouvernement américain des risques que l'exploitation minière envisagée ferait peser sur la faune marine.



La zone visée par le projet de concession se situe dans la partie orientale du plateau continental extérieur des Samoa américaines, à environ 104 milles des îles Manu'a et du monument national marin de l'atoll Rose, connu sous son nom traditionnel de Muliāva.



Le gouverneur Pulaali'i Nikolao Pula a pour sa part appelé à la “poursuite du dialogue” et a exigé qu'aucune activité ne soit entreprise sans le consentement du territoire.

Lég. : Les “nodules polymétalliques” sont riches en minéraux stratégiques pour la transition énergétique, comme le nickel des batteries ou le cuivre des câbles électriques.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 30 Septembre 2026 à 17:53 | Lu 242 fois



