Des aides pour les sinistrés de Moorea

Moorea, jeudi 15 février 2024 – Les sinistrés de Moorea seront également aidés suite aux dégâts après les aux intempéries du week-end dernier. Mais pour bénéficier d’un logement OPH des enquêtes seront menées.



La ministre du Logement et de la Solidarité, Minarii Galenon, accompagnée des agents de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), de la Direction de la construction et de l’aménagement (DCA), de l’OPH et de l’Agence immobilière de Polynésie française (AISPF) s’est rendue à Moorea pour y rencontrer les sinistrés et se rendre compte des dégâts dus aux intempéries du week-end dernier. Tāvana Evans Haumani a reçu la ministre pour qu’elle rencontre les familles sinistrées à leur domicile, ou encore celles hébergées dans les Fare amuiraa.



“J’ai mal au cœur surtout après ce qu’on a vu lors de nos visites sur le terrain [lors des intempéries] à la rencontre de notre population”, affirme le tāvana de l’île sœur. “C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à la ministre de venir. Certaines familles ont été placées dans des Fare amuiraa car leur logement a été inondé ou envahi de boue. En fait ces familles ont tout perdu.”



L’élu municipal pointe même du doigt et regrette que certaines sociétés entament des travaux de terrassements sans autorisation. “On ne leur interdit pas de faire leur travail mais seulement il faut que les choses soient bien faites. Le résultat est là aujourd’hui certains foyers ont été inondés, et c’est malheureux car certaines familles n’ont plus rien. Aujourd’hui elles vont faire comment ? Et ce problème, ce sera encore la commune qui va s’en occuper.”

Les travaux “sauvages” mis en cause Un arrêté a même été pris par les élus de Moorea-Maiao en 2021 concernant tous les travaux de terrassement, de soutènement, d’abattage d’arbre, ou encore d’extraction sur l’île sœur. Il précise que “les travaux devront être effectués seulement après l’obtention des autorisations du Pays et déclaration auprès de la commune deux semaines avant le début de ces derniers”. Auquel cas, la commune se réserve le droit d’arrêter tous les travaux avec constatation des infractions par un officier judiciaire. L’arrêté précise également que “si les travaux engendrent des sinistres, des dommages concernant les biens ou des accidents corporels, la responsabilité du propriétaire ou de son représentant sera engagée.”



Lors de cette visite, le tāvana Haumani a surtout voulu sensibiliser la ministre concernant les familles qui ne veulent pas quitter leur foyer, et ce malgré son insistance, en dépit de la dangerosité à laquelle elles se trouvent exposées, comme des chutes de pierre, les risques d’éboulement.



La ministre a assuré qu’elle n’avait pas non plus “ce droit” de leur dire de sortir de leur maison et que si un Fare OPH devait être construit, une enquête devrait être diligentée, comme pour tous les sinistrés. “D’abord on voit avec tāvana et s’il nous dit qu’on doit les sortir, cela doit passer par une mise en demeure (…) ensuite une enquête va être faite par l’OPH.” En cas d’aide publique par le biais d’un fare de relogement, les familles sinistrées devront être propriétaire du terrain sur lequel elles sont installées, ou encore que leur terrain ne soit pas situé dans une zone rouge donc dangereuse, précise-telle. À ce propos des équipes de l’OPH doivent retourner ce lundi sur Moorea pour notamment lister les familles dont le besoin en logement est urgent.



Lors de cette visite les agents de la commune ont également accompagné la délégation de la ministre. Pour Hugo Tavaitai, c’était aussi l’occasion de découvrir certains dispositifs d’aides au travers notamment de l’AISPF. “On recherche des maisons à louer qui seront prises en charge par l’AISPF dans le secteur de Vaiare et Teavaro pour héberger ces familles.”



En attendant qu’une solution leur soit proposée, les familles sinistrées de Moorea peuvent encore être hébergées dans les Fare amuiraa pour les quinze prochains jours.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 16 Février 2024 à 10:06 | Lu 344 fois