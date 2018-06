Des agents des services du Pays en mission à Ua Huka et Ua Pou

PAPEETE, 4 juin 2018 - Des agents des services du Pays basés à Taiohae, sur l’île de Nuku Hiva, étaient en mission, de lundi à jeudi dernier, dans les deux autres îles du groupe nord de l’archipel des Marquises, Ua Huka et Ua Pou.



La délégation était composée de deux agents de la circonscription des îles Marquises, des représentants de la Direction de la santé, de la Direction des affaires foncières, à laquelle se sont notamment joints les responsables de l’antenne de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM).



Les agents ont tenu une permanence pour recevoir les doléances des habitants, afin de mettre à jour diverses formalités administratives, et se sont également déplacés dans les vallées. Ces missions de proximité permettent d’informer, de faciliter les démarches et le traitement de dossiers. Les préoccupations premières des administrés touchent surtout aux aides aux logements, à l’accès aux dispositifs d’aide à l’emploi, aux dispositifs d’aides économiques, et aux dossiers de la CPS (RSPF, etc).



La même opération est programmée, du 11 au 15 juin, pour les îles de Fatu Hiva, Tahuata et Hiva Oa, dans le groupe sud de l’archipel.