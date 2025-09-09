

Des affaires de viols aux assises

Tahiti, le 17 septembre 2025 – La troisième session de la cour d'assises se déroulera du 13 au 30 octobre. Sept hommes seront jugés à huis clos pour des affaires de viols sur mineurs.



Dès le 13 octobre prochain, les jurés de la cour d'assises se réuniront pour juger sept hommes dont un mineur, tous présentés devant la justice pour des viols intrafamiliaux commis sur des mineurs, des procès qui seront certainement jugés à huis clos.



Une session d'assises qui illustre tout à fait la “sur-occurrence” de ce type de crimes en Polynésie tel que l'explique l'avocat général, Jacques Louvier : “On avait estimé que le taux était deux fois plus important qu'en Hexagone, il y a donc une sur-occurence en Polynésie française”. Il reconnaît par ailleurs qu'il y a un “chiffre obscur” du fait que les faits de cette nature ne sont pas toujours révélés par l'entourage des victimes qui est pourtant souvent informé.

