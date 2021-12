Des activités pour penser et pour jouer à la Maison de la culture

Tahiti, le 28 décembre 2021 - Tahiti, le 28 décembre 2021 - Dès le mois de janvier, deux nouveaux ateliers seront présentés dans les espaces de la Maison de la culture. Il s’agit des p’tits philosophes et des jeux de société. Deux activités pour grandir et se construire sans en avoir l’air.



Est-il possible de philosopher avec des enfants ? Cette discipline est-elle réservée aux seuls adultes ? " Oui " et " non ", répond Vanille Chapman. Elle anime l’atelier des bébés lecteurs à la Maison de la culture et va proposer en plus, à la rentrée, un atelier intitulé : Les p’tits philosophes. Celui-ci sera réservé aux enfants de 3 à 5 ans.



Penser…



L’objectif de ce temps de réflexion est " d’écouter les autres ", de " s’écouter soi ", " se comprendre " en abordant les grandes questions qui traversent l‘esprit. L’idée est de laisser la parole libre dans un espace neutre, mais sécurisant. Les enfants sont attendus avec leurs interrogations et leurs idées, sans accompagnateurs.



La philosophie s’enseigne en classe de terminale mais en réalité, il n’y a pas d’âge pour philosopher ! La pratique de la philosophie avec les enfants est d’ailleurs dans les préconisations de l’ONU pour 2030. Des précurseurs comme le philosophe et pédagogue américain Matthew Lipman, encourage cette pratique avec les petits comme les grands depuis au moins 50 ans.



La philosophie est une discipline pour laquelle chaque philosophe a une définition. Toutefois, il est possible de dire en résumé que philosopher, c’est se poser des questions sur le monde, sur soi, sur ce qui nous entoure pour ne pas utiliser des réponses toutes faites proposées par d’autres. C’est indispensable pour prendre du recul, comprendre, faire des choix adaptés.



…et jouer



Christian Antivackis, lui, va animer un atelier jeux de société. Dès le 15 janvier, puis une fois par mois, il attendra les enfants à partir de 12 ans pour s’amuser à plusieurs, partager et échanger, développer sa concentration, sa confiance en soi, son attention. Les amateurs pourront redécouvrir des classiques des jeux de société ou bien des nouveautés (il y en aura plus de 200).



Avec les jeux de société, il y a tout un apprentissage associé. On apprend la patience, l’écoute, l’entraide, on améliore sa mémoire, sa logique, son sens de l’observation … Jouer, c’est du sérieux !



Des activités variées



Plusieurs ateliers existent déjà à la Maison de la culture, ils sont tous maintenus. Les deux derniers-nés viennent compléter la liste. Il y a : les bébés lecteurs, les ateliers émotions, les animations autour du magazine jeunesse Firifiri, l’heure du contre, la création de jeux autour des mots, la chasse aux livres et les rallye-lecture. Ces ateliers sont libres et gratuits. Il suffit de s’y présenter. Parfois, une inscription au préalable est préférable.



Pour connaître la programmation de ces rendez-vous, il suffit de se rendre sur le site internet de la Maison de la culture.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 28 Décembre 2021 à 18:12 | Lu 13 fois